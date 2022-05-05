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    Elon Musk Twitter’ı satın alırken Binance’den finansman sağlamış

    Twitter’ı satın alırken Tesla hisseleri satarak şirket değerinin krize girmesine neden olan Elon Musk, görünüşe göre Binance borsasındaki varlıklarını satarak düşüşler yaşattı. 
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    Twitter
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    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması halen gündemdeki yerini korurken sağladığı finansman yeni bir tartışma konusu başlatacak gibi görünüyor. Musk’a Binance kripto para borsası da önemli bir finansman sağlamış. 

    Binance’den Elon Musk’a destek

    Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma bedelini ödeyebilmek için 8.6 milyar dolarlık Tesla hissesi sattığı ve kendi mal varlığından da ekleme yapacağı belirtilmişti. Yaklaşık 30 milyar dolar ise çeşitli banka ve finans kuruluşlarından temin edilecek. 

    Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan finansman raporunda önemli bir ayrıntı var zira Binance borsasının 500 milyon dolarlık bir finansman sağladığı görülüyor. Elbette çok büyük bir rakam değil ancak bazı kaynaklar Elon Musk’ın kripto para manipülasyonları ile özellikle DOGE satışlarından elde ettiği para olduğuna inanılıyor. 

    Yani kripto para topluluklarının adeta yalvarırcasına Elon Musk’tan kendi kripto paralarını övmesini istemesi ve övülen kripto para sahiplerinin bayram yapması farklı sonuçlar doğuruyor. Zira Musk’ın sattığı kripto paralar daha derin düşüşler görerek yatırımcılarını bunalıma sürüklemiş bile olabilir. 
     

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