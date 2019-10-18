Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış

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Dünün büyük bir bölümünde Bitcoin, 8000-8100 dolarlık dar bir aralıkta işlem görüyor. Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in nihayetinde kısmi bir değer deposu gösterdiğini iddia etse de tepkiler gecikmedi.

Nouriel Roubini yaptığı açıklamada, ''belki Bitcoin kısmı bir değer deposudur, ancak bir hesap birimi, bir ödeme aracı değildir, ölçeklendirilemez. Bu yılın başındaki rallisine rağmen, değerinin %60'ını kaybetti. Bu yüzden açıkça bir yere gittiğini görmüyorum'' demişti.

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Bu arada Ethereum, 175-180 dolar arasındaki yerini koruyor. Bir numaralı altcoin, birkaç gündür oldukça düz bir işlem görüyor.

Ripple'a bakacak olursak dün %5'lik bir artış kaydetti. 0,30 dolara yükselen para birimi oldukça iyi bir performansla ben de bu oyunda varım dedi.

Genel olarak ilk 20 coine baktığımızda yeşil bir tablo görüyoruz. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde %1-%4 arasındaki artışlardan söz etmek mümkün. XRP, bahsettiğimiz gibi en iyi oyuncu olarak ön plana çıkıyor.

Genel kripto piyasası için durumu incelediğimizde ise, son günlerde 217 milyar dolar seviyesinden 221 milyar dolara tırmanan kayda değer bir artıştan bahsedebiliriz. Bitcoin, bu toplamın %66'sı ile hakimiyetini üst limitlerde sürdürmeye devam ediyor.

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https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-hovers-above-8-000-while-xrp-jumps-5-on-the-day