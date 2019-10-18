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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış

    Ayı piyasasına mı gidiyoruz, boğaya mı koşuyoruz bilinmezken, kripto paralar için hareketli bir gün geçirdik. Bitcoin 8000 doları aşarken, Ripple da %5'lik bir zıplama yaptı.
    44 dk.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış
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    Dünün büyük bir bölümünde Bitcoin, 8000-8100 dolarlık dar bir aralıkta işlem görüyor. Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in nihayetinde kısmi bir değer deposu gösterdiğini iddia etse de tepkiler gecikmedi. 

    Nouriel Roubini yaptığı açıklamada, ''belki Bitcoin kısmı bir değer deposudur, ancak bir hesap birimi, bir ödeme aracı değildir, ölçeklendirilemez. Bu yılın başındaki rallisine rağmen, değerinin %60'ını kaybetti. Bu yüzden açıkça bir yere gittiğini görmüyorum'' demişti.

    Ayrıca Bkz. "NBA'de kripto koleksiyonları dönemi"

    Bu arada Ethereum, 175-180 dolar arasındaki yerini koruyor. Bir numaralı altcoin, birkaç gündür oldukça düz bir işlem görüyor.

    Ripple'a bakacak olursak dün %5'lik bir artış kaydetti. 0,30 dolara yükselen para birimi oldukça iyi bir performansla ben de bu oyunda varım dedi.

    Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış

    Genel olarak ilk 20 coine baktığımızda yeşil bir tablo görüyoruz. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde %1-%4 arasındaki artışlardan söz etmek mümkün. XRP, bahsettiğimiz gibi en iyi oyuncu olarak ön plana çıkıyor.

    Genel kripto piyasası için durumu incelediğimizde ise, son günlerde 217 milyar dolar seviyesinden 221 milyar dolara tırmanan kayda değer bir artıştan bahsedebiliriz. Bitcoin, bu toplamın %66'sı ile hakimiyetini üst limitlerde sürdürmeye devam ediyor.

     

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-hovers-above-8-000-while-xrp-jumps-5-on-the-day Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dede17 11 dk.
    Düşünce de yazın düşüncede kaç para alıyorsunuz bu piyasadan
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ygslysmagduru 2 dk. dede17
    Şu sıralar 8 binin altına çok az düştü. Sağlam kaynaklar sene sonu 15 bin diyorlar. Bekleyip göreceğiz
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