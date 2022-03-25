Rusya dost ülkelere Bitcoin ile petrol satacak

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi neredeyse tüm Batı dünyasının tepkisini çekti ve ağır ambagrolar uygulanıyor. Sadece Batı değil Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin de ambargolara katıldığını görüyoruz. Ne var ki savaşta tarafsız kalan veya Rusya tarafında olan ülkeler de var.

Rusya’dan Bitcoin ile petrol

Petrol üretimi konusunda dünyanın ikinci, doğalgaz üretiminde de birinci ülkesi Rusya haliyle bunu ambargoların etkisini hafifletmekiçin kullanıyor. Bir yetkili dostane ülkelere petrol ve doğalgazı Bitcoin ile satacak plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Dostane olmayan ülkeler ise Ruble ile almaya devam edecek.

Rusya ve Çin ortaklığı 1 gün önce eklendi

Dostane ülkeler arasında Türkiye ve Çin de yer alıyor. Ülkemiz fosil yakıt açısından dışa bağımlı olduğu için haliyle Rusya önemli bir kanal durumunda. Bitcoin ile ticaret Ruble’nin de değerini arttıracaktır. Ayrıca ülkelerin kendi para birimi ile ödemesi de planlar dahilinde. Yuan ve TL iki önemli para birimi durumunda.

Bununla birlikte doğalgaz ve petrol ticareti sözleşmelere bağlı olduğu için hali hazırdaki sözleşmelerin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu. Sonrasında yeni para birimleri geçerli olabilir.

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Bitcoin ile petrol dönemi mi başlıyor?