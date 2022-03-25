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    Rusya dost ülkelere Bitcoin ile petrol satacak

    Rusya savaş döneminde tarafsız kalarak kendisine cephe almayan ülkelere petrol ve doğalgazı Bitcoin ile satabileceğini düşünüyor. Yetkililer çalışmalara başladı. 
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    Bitcoin
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    Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi neredeyse tüm Batı dünyasının tepkisini çekti ve ağır ambagrolar uygulanıyor. Sadece Batı değil Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin de ambargolara katıldığını görüyoruz. Ne var ki savaşta tarafsız kalan veya Rusya tarafında olan ülkeler de var.

    Rusya’dan Bitcoin ile petrol

    Petrol üretimi konusunda dünyanın ikinci, doğalgaz üretiminde de birinci ülkesi Rusya haliyle bunu ambargoların etkisini hafifletmekiçin kullanıyor. Bir yetkili dostane ülkelere petrol ve doğalgazı Bitcoin ile satacak plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Dostane olmayan ülkeler ise Ruble ile almaya devam edecek.

    Dostane ülkeler arasında Türkiye ve Çin de yer alıyor. Ülkemiz fosil yakıt açısından dışa bağımlı olduğu için haliyle Rusya önemli bir kanal durumunda. Bitcoin ile ticaret Ruble’nin de değerini arttıracaktır. Ayrıca ülkelerin kendi para birimi ile ödemesi de planlar dahilinde. Yuan ve TL iki önemli para birimi durumunda.

    Bununla birlikte doğalgaz ve petrol ticareti sözleşmelere bağlı olduğu için hali hazırdaki sözleşmelerin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu. Sonrasında yeni para birimleri geçerli olabilir.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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