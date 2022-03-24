Rusya işlemci üretimini Çin’e taşımak istiyor

Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında ağır ambargolara maruz kalan Rusya yine de dünyanın en büyük hammadde üreticilerinden birisi ve kendi kendine yetmenin yollarını arıyor. Bunlardan en önemlisi ambargolardan kaçınmak.
Rusya ve Çin yakınlaşması
Rusya yonga tarafında da önemli silahlara sahip. ARM ve MIPS gibi mimarilere dayanan Baikal işlemciler biraz daha son kullanıcıya hitap ediyor. Elbrus ise sunucu sistemlerini hedef alıyor. Yine MCST firması da farklı amaçlara yönelik yongalar tasarlıyor.
Bu firmalar yongalarını TSMC’ye ürettiriyordu ancak ABD’nin ambargo uygulaması ile birlikte onaya bağlandı. Bu nedenle tedarikte sıkıntılar yaşanmaya başladı. Rusya bu bakımdan üretimi Çin’e kaydırmaya çalışıyor.
Çinli SMIC ve Hua Hong gibi dökümcüler de aslında ambargo altında. Belirli gelişmiş üretim süreçlerine erişemiyorlar ve daha eski süreçler de üretim yapıyorlar. Bununla birlikte tüm hatlar dolu bir şekilde sipariş almaya devam ediyor.
Rusya’nın Çin’de boş üretim hattı bulabilmesi zor gibi görünüyor zira oldukça fazla banda ihtiyacı var. Dolu kapasitelerin yanında Çinli dökümcülerin daha fazla ambargo altına girmek istemeyecekleri de düşünülüyor.
Diğer taraftan yonga tasarımcılarını Rusya öncelikli şirket kapsamına alacak. Yandex gibi devlete önemli katkıları olan firmalar için geçerli olan bu programda çeşitli teşvikler ve muafiyetler sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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