Rusya işlemci üretimini Çin’e taşımak istiyor

Tam Boyutta Gör

Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında ağır ambargolara maruz kalan Rusya yine de dünyanın en büyük hammadde üreticilerinden birisi ve kendi kendine yetmenin yollarını arıyor. Bunlardan en önemlisi ambargolardan kaçınmak.

Rusya ve Çin yakınlaşması

Rusya yonga tarafında da önemli silahlara sahip. ARM ve MIPS gibi mimarilere dayanan Baikal işlemciler biraz daha son kullanıcıya hitap ediyor. Elbrus ise sunucu sistemlerini hedef alıyor. Yine MCST firması da farklı amaçlara yönelik yongalar tasarlıyor.

Çinli tasarımcılar Intel’i korkutuyor 6 gün önce eklendi

Bu firmalar yongalarını TSMC’ye ürettiriyordu ancak ABD’nin ambargo uygulaması ile birlikte onaya bağlandı. Bu nedenle tedarikte sıkıntılar yaşanmaya başladı. Rusya bu bakımdan üretimi Çin’e kaydırmaya çalışıyor.

Çinli SMIC ve Hua Hong gibi dökümcüler de aslında ambargo altında. Belirli gelişmiş üretim süreçlerine erişemiyorlar ve daha eski süreçler de üretim yapıyorlar. Bununla birlikte tüm hatlar dolu bir şekilde sipariş almaya devam ediyor.

Rusya’nın Çin’de boş üretim hattı bulabilmesi zor gibi görünüyor zira oldukça fazla banda ihtiyacı var. Dolu kapasitelerin yanında Çinli dökümcülerin daha fazla ambargo altına girmek istemeyecekleri de düşünülüyor.

Diğer taraftan yonga tasarımcılarını Rusya öncelikli şirket kapsamına alacak. Yandex gibi devlete önemli katkıları olan firmalar için geçerli olan bu programda çeşitli teşvikler ve muafiyetler sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Rusya ve Çin ortaklığı