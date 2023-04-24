Bitcoin’in ne zaman 100 bin dolar olacağı tahmin edildi

"Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacak"
Kripto dünyası, 2023 yılında da ciddi krizler yaşamış olsa da Bitcoin şimdiye kadar yükseliş gösterdi ve on ay sonra ilk kez Nisan ayında 30.000 doların üzerine çıktı. Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması ve bir dizi kripto firmasının batmasıyla 2022 yılında kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesinin ardından bu kazançlar kısmi bir toparlanmayı temsil ediyor. Öte yandan yapılan bu tahminlerin her zaman tutmadığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin Citibank analisti Bitcoin için 2022 yılı sonunda 318 bin dolar tahmini yapmıştı. Ancak Bitcoin, geçen yılı yüzde 65 düşüşle 16.500 dolar değer ile kapattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)