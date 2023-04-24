Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli çokuluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered’ın dijital varlık araştırmaları biriminden sorumlu yöneticisi Geoff Kendrick, müşterilere yönelik yazdığı değerlendirme raporunda "kripto kışı"nın sona erdiğini ve değişen finansal beklentilerle birlikte Bitcoin'in 100 bin dolara erişebileceğini açıkladı.

"Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacak"

Tam Boyutta Gör Kendrick, yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma döngüsünü sona erdirmesiyle risk varlıklarının istikrara kavuşması ve kripto madenciliğinin karlılığının artması gibi faktörlerden kazanç sağlayabileceğini söyledi. Açıklamada belirsizlik kaynaklarının devam ettiğinden bahsedilirken Bitcoin’i 100.000 dolar seviyesine giden yolunun artık daha net hale geldiği aktarıldı. Kendrick’e göre Bitcoin, 2024 yılının sonunda 100.000 dolar seviyesine erişmiş olacak.

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Kripto dünyası, 2023 yılında da ciddi krizler yaşamış olsa da Bitcoin şimdiye kadar yükseliş gösterdi ve on ay sonra ilk kez Nisan ayında 30.000 doların üzerine çıktı. Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması ve bir dizi kripto firmasının batmasıyla 2022 yılında kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesinin ardından bu kazançlar kısmi bir toparlanmayı temsil ediyor. Öte yandan yapılan bu tahminlerin her zaman tutmadığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin Citibank analisti Bitcoin için 2022 yılı sonunda 318 bin dolar tahmini yapmıştı. Ancak Bitcoin, geçen yılı yüzde 65 düşüşle 16.500 dolar değer ile kapattı.

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Bitcoin’in ne zaman 100 bin dolar olacağı tahmin edildi