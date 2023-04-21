Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı

2024'te yürürlüğe girecek
Yasa, 2024 yılında yürürlüğe girecek. MiCA düzenlemesinin, kripto borsası FTX gibi devlerin çöküşünden sonra oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu belirtelim. Avrupa Parlamentosu, kripto varlıklar için yeni AB kurallarını kabul etti. Yani bu düzenleme; yatırımcıların korunması ve aynı zamanda piyasa bütünlüğünü sağlamak için net bir çerçeve ortaya koyuyor.
Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirildi
Avrupa Birliği’ndeki milletvekilleri ilk kapsamlı kurallar listesi olan kripto varlık düzenlemesini (MiCA) lehinde 517’ye karşı, 38 oy kullandı. Bu oylama ile MiCA ile kripto varlık ihraççıları düzenlenecek. Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek.
Ayrıca AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek.
Parlamento üyesi Ernest Urtasun, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“Onay ilk kez yatırım yapan birçok yatırımcı için büyük kayıplara neden olan ve on yılı aşkın bir süredir dolandırıcılara ve suç örgütlerine güvenli bir sığınak sağlayan, düzenlenmemiş kripto pazarlarında yeni bir düzenleyici inceleme döneminin başlangıcını işaret ediyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)