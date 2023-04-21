Tam Boyutta Gör Avrupa’nın kripto düzenlemesi MiCA, 2021’in son aylarında nihai haline getirilmişti. Tasarının oylaması teknik nedenlerden dolayı iki kere ertelenmişti. Son olarak Avrupalı milletvekilleri, Avrupa Birliği'ne kripto endüstrisini yönetmesi için ilk kurallarını verecek iddialı bir yasaya son onaylarını verdi. Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı.

2024'te yürürlüğe girecek

Yasa, 2024 yılında yürürlüğe girecek. MiCA düzenlemesinin, kripto borsası FTX gibi devlerin çöküşünden sonra oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu belirtelim. Avrupa Parlamentosu, kripto varlıklar için yeni AB kurallarını kabul etti. Yani bu düzenleme; yatırımcıların korunması ve aynı zamanda piyasa bütünlüğünü sağlamak için net bir çerçeve ortaya koyuyor.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade edildi 23 sa. önce eklendi

Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirildi

Avrupa Birliği’ndeki milletvekilleri ilk kapsamlı kurallar listesi olan kripto varlık düzenlemesini (MiCA) lehinde 517’ye karşı, 38 oy kullandı. Bu oylama ile MiCA ile kripto varlık ihraççıları düzenlenecek. Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek.

Parlamento üyesi Ernest Urtasun, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Onay ilk kez yatırım yapan birçok yatırımcı için büyük kayıplara neden olan ve on yılı aşkın bir süredir dolandırıcılara ve suç örgütlerine güvenli bir sığınak sağlayan, düzenlenmemiş kripto pazarlarında yeni bir düzenleyici inceleme döneminin başlangıcını işaret ediyor”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı