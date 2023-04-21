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    Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı

    Avrupa Parlamentosu, 2024 yılında yürürlüğe girecek kripto para düzenlemesini onayladı. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde kripto para borsaları ve kripto para kullanımı kontrol altına alınıyor.
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    Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı Tam Boyutta Gör
    Avrupa’nın kripto düzenlemesi MiCA, 2021’in son aylarında nihai haline getirilmişti. Tasarının oylaması teknik nedenlerden dolayı iki kere ertelenmişti. Son olarak Avrupalı milletvekilleri, Avrupa Birliği'ne kripto endüstrisini yönetmesi için ilk kurallarını verecek iddialı bir yasaya son onaylarını verdi. Avrupa Parlamentosu, kripto yasa tasarısı MiCA’yı onayladı.

    2024'te yürürlüğe girecek

    Yasa, 2024 yılında yürürlüğe girecek. MiCA düzenlemesinin, kripto borsası FTX gibi devlerin çöküşünden sonra oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu belirtelim. Avrupa Parlamentosu, kripto varlıklar için yeni AB kurallarını kabul etti. Yani bu düzenleme; yatırımcıların korunması ve aynı zamanda piyasa bütünlüğünü sağlamak için net bir çerçeve ortaya koyuyor.

    Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirildi

    Avrupa Birliği’ndeki milletvekilleri ilk kapsamlı kurallar listesi olan kripto varlık düzenlemesini (MiCA) lehinde 517’ye karşı, 38 oy kullandı. Bu oylama ile MiCA ile kripto varlık ihraççıları düzenlenecek. Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek.

    Ayrıca AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek. 

    Parlamento üyesi Ernest Urtasun, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Onay ilk kez yatırım yapan birçok yatırımcı için büyük kayıplara neden olan ve on yılı aşkın bir süredir dolandırıcılara ve suç örgütlerine güvenli bir sığınak sağlayan, düzenlenmemiş kripto pazarlarında yeni bir düzenleyici inceleme döneminin başlangıcını işaret ediyor”

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    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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