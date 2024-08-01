Yusuf Dikeç internete damga vurdu, Elon Musk tepkisiz kalamadı, adına kripto para bile çıktı

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Tam Boyutta Gör Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, ülkemize atıcılık dalında ilk madalyamızı kazandırırken Yusuf Dikeç interneti adeta salladı.

Yusuf Dikeç kimdir?

2008 yılından bu yana olimpiyatlara katılan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, geçen yıl kota aldığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk olimpiyat madalyasına kavuştu. Dikeç’in göz kapağı, kulak koruması ve özel lensler olmadan tek eli cebinde yaptığı rahat atışlar internet gündemine oturdu.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec’in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu. Bir kullanıcının X paylaşımı 100 milyondan fazla izlenme alırken Çinli Weibo ağında da trend topic olmayı başardı. Elon Musk da yapılan bir paylaşımı beğendi.

Diğer taraftan kripto para topluluğu da bu trende sessiz kalamadı. DIKEC adıyla pek çok kripto para piyasaya sürülürken şu sıralarda bir tanesi iyi bir hacim ve piyasa değeri yakalamış durumda.

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Yusuf Dikeç kripto para oldu