Yusuf Dikeç internete damga vurdu, Elon Musk tepkisiz kalamadı, adına kripto para bile çıktı

Yusuf Dikeç kimdir?
2008 yılından bu yana olimpiyatlara katılan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, geçen yıl kota aldığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk olimpiyat madalyasına kavuştu. Dikeç’in göz kapağı, kulak koruması ve özel lensler olmadan tek eli cebinde yaptığı rahat atışlar internet gündemine oturdu.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec’in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu. Bir kullanıcının X paylaşımı 100 milyondan fazla izlenme alırken Çinli Weibo ağında da trend topic olmayı başardı. Elon Musk da yapılan bir paylaşımı beğendi.
Diğer taraftan kripto para topluluğu da bu trende sessiz kalamadı. DIKEC adıyla pek çok kripto para piyasaya sürülürken şu sıralarda bir tanesi iyi bir hacim ve piyasa değeri yakalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.