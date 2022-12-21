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    Black Adam, James Gunn liderliğindeki yeni DC evreninin bir parçası olmayacak

    James Gunn ve Peter Safran ikilisi DC sinematik evrenini sil baştan hazırlamaya çalışıyor. Bu bağlamda alınan karar doğrultusunda Black Adam, yeni DC’nin ilk evresinin bir parçası olmayacak.
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    Black Adam ve Dwayne Johnson yeni DC’nin bir parçası olmayacak Tam Boyutta Gör
    Dwayne Johnson’ın başrolünde olduğu ve DC’nin anti-kahramanı Black Adam’ı canlandırdığı filmi görünen o ki tozlu raflara kaldırılıyor. Daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi James Gunn ve Peter Safran, DC’nin sinematik evreninin başına getirilmiş durumda. İkili planlarını uygularken hayranların beğenmediği kararları nedeniyle ise tepki çekiyor. Şimdi ise sırada Johnson’ın Black Adam’ı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre Black Adam, bir sonra DCU fazının bir parçası olmayacak.

    “Black Adam”, Warner Bros’u hayal kırıklığına uğratan yapımlar arasında yer aldı. Büyük bütçesine ve Johnson’ın dünya çapındaki popülaritesine rağmen, film gişede düşük performans göstermiş ve eleştirmenlerden kötü eleştiriler almıştı.

    Black Adam 2 planlarda yok

    CEO David Zaslav yönetimindeki Warner Bros. Discovery, James Gunn ve Peter Safran’ı geçen ay film ve TV biriminin yeni başkanları olarak atadı. Bu olaydan sonra ise ikili kendi yol haritalarına uygun bir şekilde hareket ederek bazı yapımları iptal etti. İlk olarak Batgirl filmi iptal edildi, ardından ise Gal Gadot'un Wonder Woman'ı ve Henry Cavill'in Superman'i ile yollar ayrıldı.

    Şimdi ise sırada zaten gişede başarılı olamayan Dwayne Johnson’ın Black Adam’ı var. Büyük bütçesine rağmen dünya çapında sadece 391 milyon dolar kazanan filmin fişi çekildi. Ancak Johnson’un açıklamaları kapıyı aralık da bırakıyor diyebiliriz, “James Gunn ve ben bağlantı kurduk ve Black Adam hikaye anlatımının ilk bölümünde olmayacak.”

    James Gunn ise yaptığı açıklamada, “DCU için seçimlerimiz, hikaye için en iyi olduğuna inandığımız ve yaklaşık 85 yıldır var olan DC karakterleri için en iyi olduğuna inandığımız şeylere dayanmakta” ifadelerini kullandı. Gunn ve Safran, zorlu kararlar almaları gerektiğinin farkında olduklarının da altını çizdi.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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