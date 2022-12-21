Black Adam, James Gunn liderliğindeki yeni DC evreninin bir parçası olmayacak

“Black Adam”, Warner Bros’u hayal kırıklığına uğratan yapımlar arasında yer aldı. Büyük bütçesine ve Johnson’ın dünya çapındaki popülaritesine rağmen, film gişede düşük performans göstermiş ve eleştirmenlerden kötü eleştiriler almıştı.
Black Adam 2 planlarda yok
CEO David Zaslav yönetimindeki Warner Bros. Discovery, James Gunn ve Peter Safran’ı geçen ay film ve TV biriminin yeni başkanları olarak atadı. Bu olaydan sonra ise ikili kendi yol haritalarına uygun bir şekilde hareket ederek bazı yapımları iptal etti. İlk olarak Batgirl filmi iptal edildi, ardından ise Gal Gadot'un Wonder Woman'ı ve Henry Cavill'in Superman'i ile yollar ayrıldı.
Şimdi ise sırada zaten gişede başarılı olamayan Dwayne Johnson’ın Black Adam’ı var. Büyük bütçesine rağmen dünya çapında sadece 391 milyon dolar kazanan filmin fişi çekildi. Ancak Johnson’un açıklamaları kapıyı aralık da bırakıyor diyebiliriz, “James Gunn ve ben bağlantı kurduk ve Black Adam hikaye anlatımının ilk bölümünde olmayacak.”
James Gunn ise yaptığı açıklamada, “DCU için seçimlerimiz, hikaye için en iyi olduğuna inandığımız ve yaklaşık 85 yıldır var olan DC karakterleri için en iyi olduğuna inandığımız şeylere dayanmakta” ifadelerini kullandı. Gunn ve Safran, zorlu kararlar almaları gerektiğinin farkında olduklarının da altını çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...