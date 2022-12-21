Black Adam, James Gunn liderliğindeki yeni DC evreninin bir parçası olmayacak

Tam Boyutta Gör Dwayne Johnson’ın başrolünde olduğu ve DC’nin anti-kahramanı Black Adam’ı canlandırdığı filmi görünen o ki tozlu raflara kaldırılıyor. Daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi James Gunn ve Peter Safran, DC’nin sinematik evreninin başına getirilmiş durumda. İkili planlarını uygularken hayranların beğenmediği kararları nedeniyle ise tepki çekiyor. Şimdi ise sırada Johnson’ın Black Adam’ı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre Black Adam, bir sonra DCU fazının bir parçası olmayacak.

“Black Adam”, Warner Bros’u hayal kırıklığına uğratan yapımlar arasında yer aldı. Büyük bütçesine ve Johnson’ın dünya çapındaki popülaritesine rağmen, film gişede düşük performans göstermiş ve eleştirmenlerden kötü eleştiriler almıştı.

Black Adam 2 planlarda yok

CEO David Zaslav yönetimindeki Warner Bros. Discovery, James Gunn ve Peter Safran’ı geçen ay film ve TV biriminin yeni başkanları olarak atadı. Bu olaydan sonra ise ikili kendi yol haritalarına uygun bir şekilde hareket ederek bazı yapımları iptal etti. İlk olarak Batgirl filmi iptal edildi, ardından ise Gal Gadot'un Wonder Woman'ı ve Henry Cavill'in Superman'i ile yollar ayrıldı.

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Şimdi ise sırada zaten gişede başarılı olamayan Dwayne Johnson’ın Black Adam’ı var. Büyük bütçesine rağmen dünya çapında sadece 391 milyon dolar kazanan filmin fişi çekildi. Ancak Johnson’un açıklamaları kapıyı aralık da bırakıyor diyebiliriz, “James Gunn ve ben bağlantı kurduk ve Black Adam hikaye anlatımının ilk bölümünde olmayacak.”

James Gunn ise yaptığı açıklamada, “DCU için seçimlerimiz, hikaye için en iyi olduğuna inandığımız ve yaklaşık 85 yıldır var olan DC karakterleri için en iyi olduğuna inandığımız şeylere dayanmakta” ifadelerini kullandı. Gunn ve Safran, zorlu kararlar almaları gerektiğinin farkında olduklarının da altını çizdi.

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Black Adam ve Dwayne Johnson yeni DC’nin bir parçası olmayacak