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    Dört yıl sonra geri dönüyor: Black Mirror 6. sezon fragmanı ve yayın tarihi

    Netflix'in popüler yapımlarından Black Mirror, 4 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak? Black Mirror fragmanı ve tüm detaylar haberimizde.
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    Black Mirror 6. sezon fragmanı ve yayın tarihi Tam Boyutta Gör
    Netflix’in kült yapımlarından Black Mirror’ın 6. sezonu geliyor. Black Mirror 6. sezon fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi açıklandı.

    Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak?

    Black Mirror 6. sezonu 15 Haziran 2023 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

    Black Mirror 6. sezon fragmanı

    Black Mirror’ın yeni sezonu, birbirinden farklı hikayelere sahip 5 bölümden oluşuyor. Tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi 6. sezonda da teknolojinin hayatımıza etkileri hakkında eleştirel hikayeler seyredeceğiz. Netflix ve benzeri dijital platformları eleştiren ilginç bir bölüme de yer verilmiş.

    Black Mirror’ın 5. sezonu 2019’da yayınlanmıştı. Dört yılın ardından ekranlara geri dönen dizinin yaratıcısı ve senaristi Charlie Brooker, 6. sezon için “tüm sezonların içinde en sürprizli, en sınıflandırılamaz ve en beklenmedik olanı.” ifadelerini kullanıyor.

    Black Mirror 6. sezon bölümlerinin konuları

    1. JOAN İĞRENÇ BİRİ
      Sıradan bir kadın, hayatının global bir dijital platform tarafından prestijli bir drama dizisine uyarlandığını öğrenince neye uğradığını şaşırır – dizide kendisini Hollywood’un ünlü isimlerinden Salma Hayek canlandırmaktadır.
    2. LOCH HENRY
      Genç bir çift doğa belgeseli çekmek için durgun bir İskoç kasabasına gider - ancak tarihin şok edici olaylarına yer veren bir yerel hikayenin cazibesine kapılır.
    3. BEYOND THE SEA
      Alternatif bir dünyanın 1969 yılında, yüksek teknoloji gerektiren riskli bir görev üstlenmiş iki adam akıl almaz bir trajedinin sonuçlarıyla mücadele eder.
    4. MAZEY DAY
      Sorunlu bir genç yıldız, dahil olduğu vur kaç olayının sonuçlarıyla uğraşırken paparazzi tarafından takip edilir. 
    5. ŞEYTAN 79
      1979, Kuzey İngiltere. Silik bir satış danışmanı bir felaketi önlemek için korkunç şeyler yapması gerektiğine ikna edilir.
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