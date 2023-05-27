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    Netflix, şimdiden The Witcher’ın beşinci sezonuna hazırlanıyor

    Popüler akış hizmeti Netflix, The Witcher serisiyle birlikte oldukça başarılı işlere imza attı. The Witcher’ın üçüncü sezonu yaklaşırken görünüşe göre beşinci sezon hazırlıkları da sürüyor.
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    Netflix, şimdiden The Witcher’ın beşinci sezonuna hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler oyun serisi The Witcher’ın Netflix uyarlaması genellikle olumlu yönde eleştiriler alarak ilerliyor. Dizi, orijinal hikayeyi bilenleri çok mutlu etmese de evrenle ilk kez tanışanlar için The Witcher güçlü bir marka haline gelmiş durumda. Öte yandan hayranlar The Witcher'ın 3. sezonunu beklerken, Netflix gözünü şimdiden 5. sezona dikmiş durumda.

    The Witcher 5. sezon geliyor

    Netflix, şimdiden The Witcher’ın beşinci sezonuna hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Dizinin oyuncu yönetmeni Sophie Holland, Deadline'a verdiği bir röportajda, "Liam Hemsworth ile dördüncü sezon çekimlerine başlamak üzereyiz ve kısa bir boşluk olacak, ardından doğrudan beşinci sezona geçeceğiz" dedi.

    Fantastik dizinin üçüncü sezonu 29 Haziran'da başlayacak. Bu tarihte sezonun sadece ilk yarısı yayınlanacak. Stranger Things 4'te olduğu gibi Netflix, The Witcher 3. sezonu da iki bölüme ayırıyor ve ikinci bölüm Temmuz ayında yayınlanacak. Ondan sonra işler ilginçleşiyor. Hemsworth, 4. sezondan itibaren Geralt'ın başrolünü, başka projelere geçen Henry Cavill'den devralacak. Belli ki Netflix, Beyaz Kurt rolünde Hemsworth'e oldukça güveniyor.

    Elbette yayıncı kuruluşun Cavill olsun ya da olmasın The Witcher'ı devam ettirmek istemesi sürpriz değil zira dizi 1. sezondan bu yana büyük bir başarı yakaladı. O zamandan bu yana Netflix, ana dizinin yeni sezonlarına ek olarak, animasyon filmi Nightmare of the Wolf ve prequel serisi The Witcher: Blood Origin gibi yan ürünleri de yayınladı.

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