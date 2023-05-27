Netflix, şimdiden The Witcher’ın beşinci sezonuna hazırlanıyor

The Witcher 5. sezon geliyor
Fantastik dizinin üçüncü sezonu 29 Haziran'da başlayacak. Bu tarihte sezonun sadece ilk yarısı yayınlanacak. Stranger Things 4'te olduğu gibi Netflix, The Witcher 3. sezonu da iki bölüme ayırıyor ve ikinci bölüm Temmuz ayında yayınlanacak. Ondan sonra işler ilginçleşiyor. Hemsworth, 4. sezondan itibaren Geralt'ın başrolünü, başka projelere geçen Henry Cavill'den devralacak. Belli ki Netflix, Beyaz Kurt rolünde Hemsworth'e oldukça güveniyor.
Elbette yayıncı kuruluşun Cavill olsun ya da olmasın The Witcher'ı devam ettirmek istemesi sürpriz değil zira dizi 1. sezondan bu yana büyük bir başarı yakaladı. O zamandan bu yana Netflix, ana dizinin yeni sezonlarına ek olarak, animasyon filmi Nightmare of the Wolf ve prequel serisi The Witcher: Blood Origin gibi yan ürünleri de yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)