Black Mirror'ın 6. sezon oyuncu kadrosu belli oldu: Sürpriz isimler var

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Dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix'in popüler olmasında büyük payı olan Black Mirror dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu.

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Geçtiğimiz aylarda Black Mirror'ın altıncı sezonu duyurulmuştu ve şimdi de oyuncu kadrosu belli oldu. Oyuncu kadrosuna baktığımızda son birkaç sezondur olduğu gibi süpriz isimler olduğunu görebiliyoruz. Kadroyu aşağıda bulabilirsiniz.

Black Mirror 6. Sezon Oyuncu Kadrosu

Aaron Paul

Zazie Beetz

Danny Ramirez

Paapa Essiedu

Josh Hartnett

Kate Mara

Clara Rugaard

Auden Thornton

Anjana Vasan

Altıncı sezonun ne zaman üretime başlayacağı ne yazık ki şu an için belli değil ancak yeni sezonun biraz daha farklı olacağı söyleniyor. Yeni sezonun daha sinematik olacağı da söylentiler arasında.

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