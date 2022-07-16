Black Mirror'ın 6. sezon oyuncu kadrosu belli oldu: Sürpriz isimler var

Dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix'in popüler olmasında büyük payı olan Black Mirror dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda Black Mirror'ın altıncı sezonu duyurulmuştu ve şimdi de oyuncu kadrosu belli oldu. Oyuncu kadrosuna baktığımızda son birkaç sezondur olduğu gibi süpriz isimler olduğunu görebiliyoruz. Kadroyu aşağıda bulabilirsiniz.
Black Mirror 6. Sezon Oyuncu Kadrosu
- Aaron Paul
- Zazie Beetz
- Danny Ramirez
- Paapa Essiedu
- Josh Hartnett
- Kate Mara
- Clara Rugaard
- Auden Thornton
- Anjana Vasan
Altıncı sezonun ne zaman üretime başlayacağı ne yazık ki şu an için belli değil ancak yeni sezonun biraz daha farklı olacağı söyleniyor. Yeni sezonun daha sinematik olacağı da söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş