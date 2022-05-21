Black Mirror'ın yeni sezonu, yaşlanmayan Tom Cruise ve haftalık öneriler | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Nu haftanın ana konusu Black Mirror'ın yeni sezonu oldu. Ayrıca Netflix'in etkinliği, She-Hulk ve The Boys fragmanı, Netflix'in canlı yayın girişimi gibi konuları da konuştuk. Son olarak videoda da bahsettiğimiz Top Gun Maverick filmi için ön gösterim çekilişimize de buradan katılabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D