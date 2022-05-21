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    Anlık Bildirim

    Black Mirror'ın yeni sezonu, yaşlanmayan Tom Cruise ve haftalık öneriler | SinemaHaber

    SinemaHaber programımının bu haftaki bölümünde Black Mirror'ın yeni sezonu ana konumuzdu. Ayrıca Netflix'in etkinliği, Tom Cruise yaşlanmaması gibi olayları da konuştuk.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Nu haftanın ana konusu Black Mirror'ın yeni sezonu oldu. Ayrıca Netflix'in etkinliği, She-Hulk ve The Boys fragmanı, Netflix'in canlı yayın girişimi gibi konuları da konuştuk. Son olarak videoda da bahsettiğimiz Top Gun Maverick filmi için ön gösterim çekilişimize de buradan katılabilirsiniz.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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