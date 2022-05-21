Black Mirror'ın yeni sezonu, yaşlanmayan Tom Cruise ve haftalık öneriler | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

Riot Games - DonanımHaber özel röportaj 1 gün önce eklendi

Nu haftanın ana konusu Black Mirror'ın yeni sezonu oldu. Ayrıca Netflix'in etkinliği, She-Hulk ve The Boys fragmanı, Netflix'in canlı yayın girişimi gibi konuları da konuştuk. Son olarak videoda da bahsettiğimiz Top Gun Maverick filmi için ön gösterim çekilişimize de buradan katılabilirsiniz.

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