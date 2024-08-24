Black Myth: Wukong, tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu

Tam Boyutta Gör Black Myth: Wukong, 20 Ağustos’ta çıkış yaptı ve şimdiye kadar tüm platformlarda 10 milyon sattı. RPG, ayrıca Steam’de kısa sürede en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Dahası oyunun Çin’de PS5 konsol satışlarını artırdığı söyleniyor.

Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını uçurdu 1 gün önce eklendi

Üç günde tüm platformlarda 10 milyon sattı

Black Myth: Wukong, aynı zaman diliminde Elden Ring ve Hogwarts Legacy’i geride bırakarak tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu. Büyük ölçüde Çin mitolojisinden yararlanan oyun, Sun Wukong’un yer aldığı klasik roman Journey to the West’e (Batı’ya Yolculuk) dayanıyor. Üst seviye grafikler, dönüşümsel oynanış ve kültürel bağlantısıyla özellikle Çin’de büyük yankı uyandırdı.

Steam tarihine geçti!

SteamDB’ye göre şu anda Steam tarihinde en çok oynanan tek oyunculu oyun ve PUBG’nin ardından geliyor.

Wukong sayesinde Çin’de PlayStation 5 satışları patlama yapmış durumda. Ancak, oyunun sorunları da yok değil. Birçok oyuncu performans sorunları yaşadığı bildirdi ve hatta Game Science, Steam sayfası üzerinden özür mesajı yayınladı. Ayrıca kurucularının cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle Game Science incelemeye alındı. Bunların hiçbiri oyun satışlarını etkilememiş gibi görünüyor.

Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri

Steam ve Epic Games Store'da Black Myth: Wukong PC sistem gereksinimleri notlar bölümünde SSD önerisi ve DLSS/FSR/XeSS etkinleştirilerek test edildiği bilgisi dikkat çekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB Depolama: 130 GB

130 GB Ek notlar: SSD

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 Depolama: 130 GB

130 GB Ek notlar: SSD

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