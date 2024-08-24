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    Black Myth: Wukong, tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu

    Game Science, yakın zamanda çıkış yapan Soulslike RPG Black Myth: Wukong'un tüm platformlarda 10 milyon sattığını açıkladı. Bu satış rakamına üç günde ulaşıldı. 
    Black Myth: Wukong 10 milyon sattı Tam Boyutta Gör
    Black Myth: Wukong, 20 Ağustos’ta çıkış yaptı ve şimdiye kadar tüm platformlarda 10 milyon sattı. RPG, ayrıca Steam’de kısa sürede en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Dahası oyunun Çin’de PS5 konsol satışlarını artırdığı söyleniyor.

    Üç günde tüm platformlarda 10 milyon sattı

    Black Myth: Wukong, aynı zaman diliminde Elden Ring ve Hogwarts Legacy’i geride bırakarak tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu. Büyük ölçüde Çin mitolojisinden yararlanan oyun, Sun Wukong’un yer aldığı klasik roman Journey to the West’e (Batı’ya Yolculuk) dayanıyor. Üst seviye grafikler, dönüşümsel oynanış ve kültürel bağlantısıyla özellikle Çin’de büyük yankı uyandırdı.

    Steam tarihine geçti!

    SteamDB’ye göre şu anda Steam tarihinde en çok oynanan tek oyunculu oyun ve PUBG’nin ardından geliyor.

    Wukong sayesinde Çin’de PlayStation 5 satışları patlama yapmış durumda. Ancak, oyunun sorunları da yok değil. Birçok oyuncu performans sorunları yaşadığı bildirdi ve hatta Game Science, Steam sayfası üzerinden özür mesajı yayınladı. Ayrıca kurucularının cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle Game Science incelemeye alındı. Bunların hiçbiri oyun satışlarını etkilememiş gibi görünüyor.

    Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri

    Steam ve Epic Games Store'da Black Myth: Wukong PC sistem gereksinimleri notlar bölümünde SSD önerisi ve DLSS/FSR/XeSS etkinleştirilerek test edildiği bilgisi dikkat çekiyor.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
    • Depolama: 130 GB
    • Ek notlar: SSD

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750
    • Depolama: 130 GB
    • Ek notlar: SSD

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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