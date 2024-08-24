Black Myth: Wukong, tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu

- Üç günde tüm platformlarda 10 milyon sattı
- Steam tarihine geçti!
- Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Üç günde tüm platformlarda 10 milyon sattı
Black Myth: Wukong, aynı zaman diliminde Elden Ring ve Hogwarts Legacy’i geride bırakarak tüm zamanların en hızlı satan oyunlarından biri oldu. Büyük ölçüde Çin mitolojisinden yararlanan oyun, Sun Wukong’un yer aldığı klasik roman Journey to the West’e (Batı’ya Yolculuk) dayanıyor. Üst seviye grafikler, dönüşümsel oynanış ve kültürel bağlantısıyla özellikle Çin’de büyük yankı uyandırdı.
Steam tarihine geçti!
SteamDB’ye göre şu anda Steam tarihinde en çok oynanan tek oyunculu oyun ve PUBG’nin ardından geliyor.
Wukong sayesinde Çin’de PlayStation 5 satışları patlama yapmış durumda. Ancak, oyunun sorunları da yok değil. Birçok oyuncu performans sorunları yaşadığı bildirdi ve hatta Game Science, Steam sayfası üzerinden özür mesajı yayınladı. Ayrıca kurucularının cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle Game Science incelemeye alındı. Bunların hiçbiri oyun satışlarını etkilememiş gibi görünüyor.
Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri
Steam ve Epic Games Store'da Black Myth: Wukong PC sistem gereksinimleri notlar bölümünde SSD önerisi ve DLSS/FSR/XeSS etkinleştirilerek test edildiği bilgisi dikkat çekiyor.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- Depolama: 130 GB
- Ek notlar: SSD
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750
- Depolama: 130 GB
- Ek notlar: SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.