Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz'da başlıyor; Shuri ana karakter olabilir

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız Marvel Sinematik Evreni'nde en çok sevilen ve gişe anlamında da en başarılı olan filmlerden birisi Black Panther'di. Ne yazık ki filmin ana karateri Chadwick Boseman, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens"

İlginizi Çekebilir

Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak

Marvel'ın ikinci film için ne yapacağı bilinmiyordu ancak son açıklanan haberler ile planlarının bir kısmı belli oldu. Öncelikle filmde Chadwick Boseman'ın CGI bir şekilde olup olmayacağı merak ediliyordu ancak böyle bir şey yapmayacaklarını geçtiğimiz gün açıkladılar.

Sonrasında ise serinin iptal edilip edilmeyeceği emrak ediliyordu ve geçtiğimiz saatlerde o da açıklanmış oldu. Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak, yani film iptal edilmiyor. Yaklaşık olarak 6 aylık bir çekim sürecinin olacağı düşünülüyor.

Bir diğer haber ise filmde Black Panther'in kardeşi olan Shuri karakterinin, yeni filmde ana karakter olacağı yönünde söylentiler var.The Hollywood Reporter'ın haberine göre Shuri'yi oynayan Letitia Wright, daha önemli bir role sahip olacak. Ayrıca Lupita Nyong’o, Winston Duke ve Angela Bassett'in ikinci filmde dönmesi bekleniyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı Black Panther 2, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

https://www.ign.com/articles/black-panther-to-begin-filming-july-2021-shuri-to-have-more-prominent-role

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.