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    Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz'da başlıyor; Shuri ana karakter olabilir

    Black Panther serisinin ikinci filmi için çekim tarihi verildi ve söylentiler Chadwick Boseman'ın ölümünün arından yeni filmde Shuri'nin ana karakter olacağı yönünde.
    3 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz'da başlıyor; Shuri ana karakter olabilir
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    Geride bıraktığımız Marvel Sinematik Evreni'nde en çok sevilen ve gişe anlamında da en başarılı olan filmlerden birisi Black Panther'di. Ne yazık ki filmin ana karateri Chadwick Boseman, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens"

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    Marvel'ın ikinci film için ne yapacağı bilinmiyordu ancak son açıklanan haberler ile planlarının bir kısmı belli oldu. Öncelikle filmde Chadwick Boseman'ın CGI bir şekilde olup olmayacağı merak ediliyordu ancak böyle bir şey yapmayacaklarını geçtiğimiz gün açıkladılar.

    Sonrasında ise serinin iptal edilip edilmeyeceği emrak ediliyordu ve geçtiğimiz saatlerde o da açıklanmış oldu. Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak, yani film iptal edilmiyor. Yaklaşık olarak 6 aylık bir çekim sürecinin olacağı düşünülüyor.

    Bir diğer haber ise filmde Black Panther'in kardeşi olan Shuri karakterinin, yeni filmde ana karakter olacağı yönünde söylentiler var.The Hollywood Reporter'ın haberine göre Shuri'yi oynayan Letitia Wright, daha önemli bir role sahip olacak. Ayrıca Lupita Nyong’o, Winston Duke ve Angela Bassett'in ikinci filmde dönmesi bekleniyor.

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı Black Panther 2, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. 



    https://www.ign.com/articles/black-panther-to-begin-filming-july-2021-shuri-to-have-more-prominent-role Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Shuri yeni BP olacağına yeni Ironman olacak deseler daha mantıklı en azından karakterin buna uygun altyapısı var. Dağlarda gezen kabilenin lideri BP olsun Shuri güzel bir zırh yapsın oradan da Marvel in teknoloji elemanı olsun işte mis gibi olur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Desene bu da speedymen gibi ergen filmi olacak :)
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    Dr.Danger 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan saygı niyetine çekmeyin bari işiniz,dininiz,imanınız para olmuş zaten parayı götürdünüz her filmden
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chadwick Boseman'sız bir Black Panther, tuzsuz bir yemeğe benzer.. Yavan ve tatsız...
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