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    Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens

    Haftalık önerilerimize ikinci dizi önerisi ile devam ediyoruz. Bu hafta Amazon özel dizisi olan, David Tennant ve Michael Sheen'in başrolünde olduğu fantezi komedi türündeki Good Omens'ı öneriyoruz.
    1 sa.
    341
    20
    1
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Geçtiğimiz hafta başladığımız öneri yazılarına ikinci dizi önerisi ile başlıyoruz. İlk haftanın dizi önerisini aşağıda bulabilirsiniz.

     

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books"

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    Good Omens

    Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens
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    Komedi – fantezi türünde ne yazık ki çok fazla içerik çıkmıyor veya aynı şekilde bilim kurgu komedi türünde. Yapılanlar da Epic Movie tarzında olduğu için pek de eğlenceli gelmiyor açıkçası. Bu türün örneklerini roman tarafında çok daha fazla görüyoruz ve bence bu türün en büyük iki öncüsü Otostopçunun Galaksi Rehberi’nin yazarı Douglas Adams ve Diskdünya serisinin yazarı Terry Pratchett. Bu türdeki dizi veya filmler de zaten genelde bu tarz isimlerin kitaplarından uyarlama oluyor. Bugün önereceğim dizi de tam olarak böyle bir dizi.

    Amazon tarafından yapılan, Neil Gaiman ve Terry Pratchett’ın aynı isimli romanından uyarlanan Good Omens dizisinin yaratıcılığını da Neil Gaiman yapıyor. Çok fazla dini gönderme içeren dizi; temelde komedi- fantezi türünde olan 6 bölümlük bir mini dizi. 2019 yılında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu şöyle: David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand, Jon Hamm ve Benedict Cumberbatch.

    Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens
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    Dizinin aslında temel konusu ise, Yahudilik ve Hristiyanlık kültüründe bulunan Cennet ve Cehennem arasındaki son savaş. Müslümanlıkta da yer alan Âdem, Havva ve Yasak Elma hikayesi ile başlayan dizi, insanlığın yaratılışından hikâyeyi başlatıyor ve kıyametin geldiği güne kadar anlatıyor. Ana karakterlerimiz ise bir melek olan Aziraphale (Michael Sheen) ve iblis Crowley (David Tennant).

    Dizinin ciddi anlamda din eleştirisi yaptığını söylemek gerek, hatta Amerika’da bir grup insan diziye büyük tepki gösterdi ve kaldırılmasını istedi. Kaldırılması için imza topladılar ancak topladıkları imzaları Amazon’a değil de Netflix’e gönderdikleri için imzalar bir işe yaramadı. Özellikle oyunculuk anlamında muazzam bir dizi. David Tennant ve Michael Sheen güzel bir ikili olmuş. Açık konuşmak gerekirse dizinin tek sorunu bütçenin biraz düşük olması. Bazı yerlerde CGI gerçekten çok sırıtıyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens
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    Kısaca Good Omens fazlasıyla başarılı bir dizi. Zaten yaratıcıları da Neil Gaiman ve Terry Pratchett. Yani iki muhteşem yazar. Bu yüzden diziyi din eleştirisi kaldırabilen, fantastik yapımları seven herkese öneriyorum Dizi şu anda Amazon Prime Video’da erişilebilir durumda.



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    BoJack Horseman 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çerezlik güzel bir diziydi, David Tennant ve Michael Sheen'in uyumu çok iyi. Ben de bu iki ismin pandemi sürecinde evlerinden çektikleri Staged dizisini önermek isterim. Yapımcı arkadaşları ile beraber Zoom üzerinden bir tiyatro oyununun provasını yapmaya çalışıyorlar. Good Omens'teki karakterlerinin samimiyetini gerçeğe de taşımışlar diyebilirim.
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