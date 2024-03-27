Black Shark OWS 700 açık tasarım ile geliyor

Son dönemde popülaritesi giderek artan açık tasarım kulaklık trendine Black Shark markası da katıldı. Black Shark OWS 700 kablosuz kulaklık modeli oyuncular için konfor ve hafiflik sloganlarıyla piyasaya çıkıyor.

Black Shark OWS 700 özellikleri ve fiyatı

Black Shark OWS 700 modeli 16.2mm dinamik sürücülerle zengin ve yoğun bir ses tecrübesi amaçlıyor. Gövde tasarımı ses sızıntısını engelleyerek kaliteyi en üst seviyeye çıkarıyor. Medikal düzeydeki silikon yapı uzun süreler boyunca rahat olmanızı sağlıyor.

Black Shark Blade 2 özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Oyuncular için 0.06 saniye gecikme süresi sunan kulaklık aksiyon sahnelerinden kopmamanızı sağlıyor. Yazılım tabanlı gürültü engelleme yapan ürün Shark Sauce Voice Pack ile pek çok ses hatırlatıcısı da barındırıyor.

Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 18 saat daha kazanıyor. Tam doluma ise 1.5 saatte ulaşıyor. Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanan Black Shark OWS 700 modeli 27$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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Black Shark OWS 700 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı