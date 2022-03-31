Black Shark yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı

Bu hafta 3 farklı oyuncu odaklı akıllı telefonunu sahneye çıkaran Black Shark markasının bir de tam kablosuz kulaklığı vardı. Black Shark Wireless biraz daha sadeliğe odaklanırken Qualcomm’un yeni teknolojilerini kullanıyor.
Black Shark Wireless özellikleri ve fiyatı
Black Shark Wireless tam kablosuz kulaklık modeli önceki versiyonun agresif tasarımının aksine biraz daha sade çizgileri tercih etmiş. 12mm dinamik sürücüler kullanan kulaklık CD kalitesinde ses vadeden Snapdragon Sound yongasını temel alıyor.
Aktif gürültü engelleme ile 40dB seviyesine kadar dış sesleri azaltan kulaklık 85ms gecikme değerlerine imza atıyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı iken dokunmatik kısımlara sahip ve kulaktan çıkarıldığında müziği durduruyor.
Kutusu dahil toplamda 30 saate kadar kullanım süresi sunan ürün 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım süresi kazanıyor. Black Shark Wireless kablosuz kulaklık için 71$ fiyat etiketi belirlenmiş. Bunun haricinde GaN adaptör, soğutma fanı, termal kılıf gibi aksesuarlar da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa