Blackmagic yeni 12K kamerasını duyurdu

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Görüntü çözünürlükleri akıllı telefon dünyasında olduğu kadar sinema dünyasında da büyük bir rekabet içerisine girmiş durumda. Her ne kadar RED ismini daha çok duyuyor olsak da Blackmagic markası önemli hamlelerle rakibinden pay kapmaya çalışıyor. 12K çözünürlüğündeki yeni kamerası ses getirecek.

Blackmagic Ursa Mini Pro 12K özellikleri ve fiyatı

Pocket Cinema Camera 4K gibi ürünlerle içerik üreticilerinin gönlünü fetheden Backmagic, bu kez çözünürlük sınırını daha da yukarı çekerek kaliteye odaklanıyor. Blackmagic Ursa Mini Pro 12K modeli 12K çözünürlük ile sınırları zorluyor.

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Super 35 sensör kullanan Blackmagic Ursa Mini Pro 12K modeli böylece 12K çözünürlüğü 60fps hızında kayıt edebiliyor. Her karede 80MP çözünürlüğünde RAW fotoğraflar 14 dinamik aralık duraklı olarak çekiliyor.

En yüksek çözünürlüğün yanında 8K çözünürlük 110fps hızında, 4K çözünürlük de 220fps hızında kayıt edilebiliyor. Da Vinci Resolve Studio teknolojisi sayesinde daha önceki modellerde dile getirilen ten renkleri ve parlak ışık eleştirileri de gideriliyor.

USB Tip-C ile harici olarak kayıt imkanı da olan makinede değiştirilebilir lensler yer alıyor. Entegre 2, 4 ve 6 duraklı ND filtreleri olan makinenin 4 inçlik dokunmatik ekranı çeşitli kontrol imkanları sunuyor. Android ve iOS üzerinden kablosuz olarak makineyi kontrol etmek mümkün. Blackmagic Ursa Mini Pro 12K modeli 9995$ fiyat etiketine sahip.

https://newatlas.com/photography/blackmagic-12k-video-camera-ursa-mini/

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