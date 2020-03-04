BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu

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Xiaomi’nin yeni oyuncu odaklı akıllı telefon serisi BlackShark 3 dün itibariyle resmiyet kazandı. Firma uzun sürecek oyunlar için aksesuar olarak ilginç ürünler de tasarlamış. Fan askesuarı buz oluşturacak kadar etkili.

Etkili soğutuyor

BlackShark 3 serisi için ilginç ürünlerden birisi fan aksesuarı. Manyetik yüzey ile arka kısma tutturulan fan 1 dakikada 14 derece kadar ısıyı düşürebiliyor. Yoğun kullanımlarda arka yüzey hissedilir derecede soğuk kalabiliyor.

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Standart kullanım esnasında ise yapılan testlere göre ısı sıfırın altına iniyor ve buzlanma dahi oluyor. Fan 9W enerji tüketiyor ve USB Tip-C bağlantısından enerji alıyor. Black Shark Frozen Back Clip Pro fiyatı 25$ olacak.

Blackshark Gamepad 3.0 kontrolcü ise oldukça kompakt ve sade tasarlanmış. 1 adet 6 eksenli joystick ve 4 adet kontrol tuşu mevcut. Bluetooth için bir güç tuşu ve bağlantı bildirim LED’i yer alıyor. Kontrolcü 28$ fiyat etiketine sahip.

Son olarak Bluetooth üzerinden bağlanan kulaklık da 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. RGB aydınlatmalı kulaklık Bluetooth 5.0 kullanıyor. Şimdilik kulaklık için fiyat açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/03/03/blackshark-gamepad-3-0-bluetooth-gaming-headset-clip-on-fan-launched/

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