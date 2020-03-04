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    BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu

    BlackShark 3 oyuncu odaklı akıllı telefonlar için geliştirilen aksesuarlardan soğutma fanı, ısıyı yaklaşık 14 derece düşürerek bataryaya da büyük bir katkı yapıyor.
    2 hf.
    2,7b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni oyuncu odaklı akıllı telefon serisi BlackShark 3 dün itibariyle resmiyet kazandı. Firma uzun sürecek oyunlar için aksesuar olarak ilginç ürünler de tasarlamış. Fan askesuarı buz oluşturacak kadar etkili.

    Etkili soğutuyor

    BlackShark 3 serisi için ilginç ürünlerden birisi fan aksesuarı. Manyetik yüzey ile arka kısma tutturulan fan 1 dakikada 14 derece kadar ısıyı düşürebiliyor. Yoğun kullanımlarda arka yüzey hissedilir derecede soğuk kalabiliyor.

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    Standart kullanım esnasında ise yapılan testlere göre ısı sıfırın altına iniyor ve buzlanma dahi oluyor. Fan 9W enerji tüketiyor ve USB Tip-C bağlantısından enerji alıyor. Black Shark Frozen Back Clip Pro fiyatı 25$ olacak.

    BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu

    Blackshark Gamepad 3.0 kontrolcü ise oldukça kompakt ve sade tasarlanmış. 1 adet 6 eksenli joystick ve 4 adet kontrol tuşu mevcut. Bluetooth için bir güç tuşu ve bağlantı bildirim LED’i yer alıyor. Kontrolcü 28$ fiyat etiketine sahip.

    Son olarak Bluetooth üzerinden bağlanan kulaklık da 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. RGB aydınlatmalı kulaklık Bluetooth 5.0 kullanıyor. Şimdilik kulaklık için fiyat açıklanmadı.

    BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu



    https://www.gizmochina.com/2020/03/03/blackshark-gamepad-3-0-bluetooth-gaming-headset-clip-on-fan-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eAkman (hic yok) 2 hf. en beğenilen
    Blower fan ile sifir dereceye mi iniyor? Kusura bakmayin ama hass....r ordan!
    Dondurucunun icine koyup mu calistirmislar? Oda sicakliginda olan bir yerde sadece blower fan ile sifira inmenin imkani yok fizik ozurluler.
    Blower fan ile sifir dereceye mi iniyor? Kusura bakmayin ama hass....r ordan! Dondurucunun icine koyup mu calistirmislar? Oda sicakliginda olan bir yerde sa...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf.
    Kaynakta sıfır dereceye indiğiyle alakalı tek bir cümle yok :d Editör çevirmiyor convert ediyor galiba
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    eAkman (hic yok) 2 hf. crazywinner3
    In addition, a demonstration of the workability of the Clip Pro showed the cooling effect after 10 minutes brought the surface temperature to -13.9 degrees Celsius and a layer of frost was formed.
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    Rouvax 2 hf.
    Donanimhaber , gittikçe klaite düşüyor bunlar nasıl haberler.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    eAkman (hic yok) 2 hf. V4LKyR
    9w ile pek mumkun degil
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    AirSupport (SK ) 2 hf.
    Fan ve oda sıcaklığında sıfıra indiriyor. Ya DH kalitesi düşüyor ya da gerçekten devrim yapmışlar. GE90 motoru falan var heralde fanın içinde
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    DubSteq (Ömer Yılmaz) 2 hf.
    Peltier gibi bir sistem varsa içinde 0 dereceye düşer de tek fan ile ortam sıcaklığının altına inmesi termodinamik yasalarına aykırı.
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    Rouvax 2 hf.
    Donanimhaber , gittikçe klaite düşüyor bunlar nasıl haberler.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Standart kullanım esnasında ise yapılan testlere göre ısı sıfırın altına iniyor ve buzlanma dahi oluyor.


    Bunu sağlaması için ortam sıcaklığının sıfırın altında olması gerekiyor. Yoksa bilmediğimiz bir teknoloji mi mevcut? Varsa söyleyin.
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    1 dakikada 14 derece kadar ısıyı düşürebiliyor. Başlık clikbait olsun diye herhalde 0 derece.
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf.
    Kaynakta sıfır dereceye indiğiyle alakalı tek bir cümle yok :d Editör çevirmiyor convert ediyor galiba
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    eAkman (hic yok) 2 hf. en beğenilen
    Blower fan ile sifir dereceye mi iniyor? Kusura bakmayin ama hass....r ordan!
    Dondurucunun icine koyup mu calistirmislar? Oda sicakliginda olan bir yerde sadece blower fan ile sifira inmenin imkani yok fizik ozurluler.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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