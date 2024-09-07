Marvel yeni Blade filminin peşini bırakmıyor

Tam Boyutta Gör İlk olarak 2019 yılında duyurulan yeni Blade filmi, aradan geçen beş yıl içinde pek çok sorunla karşılaştı. Senaryosu bir türlü istenen noktaya gelmeyen film, bu süreçte çok sayıda senarist ve yönetmen değiştirdi. Süreç uzadıkça, başrol oyuncusu Mahershala Ali'nin de projeden soğuduğu konuşulmaya başlandı. Tüm bunlar bir araya gelince, projenin hayata geçme ihtimali de düşmeye başladı. Hatta son günlerde gelen haberlerde, Marvel'ın bu projeyi iptal etmeyi düşündüğü söyleniyordu. Ancak Marvel yeni Blade filminden vazgeçmiyor.

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın bu projeden vazgeçmediğini, şu sıralar Blade filmi için yeni bir yönetmenle görüşmekte olduğunu açıkladı. Bu ismin kim olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

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Yeni Blade Filminin Senaryosu Nihayet İstenen Noktaya Geldi

Bu proje üzerinde çalışan altıncı senarist olan Eric Pearson'ın yazdığı son senaryonun genel olarak beğenildiği söyleniyor. Bugüne kadar prodüksiyonun karşılaştığı en büyük sorun, herkesin üzerinde uzlaşacağı bir senaryo yazılamamasıydı. Şimdi bu sorunun ortadan kalkmış olması, projenin önünü açmış gibi görünüyor.

Bir önceki yönetmen olan Yann Demange projeden ayrılmadan önce filmin çekimlerine 1 Kasım'da başlanacağı açıklanmıştı. Şimdi artık senaryo da hazır -ya da en azından hazıra yakın- olduğu için, eğer kısa süre içinde yeni bir yönetmenle anlaşılırsa çekimlere yine 1 Kasım'da başlanabilir.

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