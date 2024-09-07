Marvel yeni Blade filminin peşini bırakmıyor

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın bu projeden vazgeçmediğini, şu sıralar Blade filmi için yeni bir yönetmenle görüşmekte olduğunu açıkladı. Bu ismin kim olduğu ise şimdilik bilinmiyor.
Yeni Blade Filminin Senaryosu Nihayet İstenen Noktaya Geldi
Bu proje üzerinde çalışan altıncı senarist olan Eric Pearson'ın yazdığı son senaryonun genel olarak beğenildiği söyleniyor. Bugüne kadar prodüksiyonun karşılaştığı en büyük sorun, herkesin üzerinde uzlaşacağı bir senaryo yazılamamasıydı. Şimdi bu sorunun ortadan kalkmış olması, projenin önünü açmış gibi görünüyor.
Bir önceki yönetmen olan Yann Demange projeden ayrılmadan önce filmin çekimlerine 1 Kasım'da başlanacağı açıklanmıştı. Şimdi artık senaryo da hazır -ya da en azından hazıra yakın- olduğu için, eğer kısa süre içinde yeni bir yönetmenle anlaşılırsa çekimlere yine 1 Kasım'da başlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.