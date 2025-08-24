Giriş
    Amazon, Blade Runner 2099 dizisi için tarih verdi

    Amazon, merakla beklenen Blade Runner dizisinin ne zaman çıkacağına dair yeni detaylar paylaştı. Blade Runner 2099 adını taşıyan dizi, şu ana kadar çıkan iki filmin devamı niteliğinde olacak.

    Blade Runner 2099 Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner, önümüzdeki yıl bir devam dizisine kavuşacak. Amazon, bir süredir hazırlık aşamasında olan Blade Runner dizisinin 2026'da yayınlanacağını duyurdu.

    Blade Runner 2099 adını taşıyan dizi, şu ana kadar çıkan iki Blade Runner filminin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl ilerisine taşıyacak.

    2099 yılında Los Angeles'ta geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanacak. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapacak. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekilecek.

    Blade Runner 2099'un Başrollerinde Hunter Schafer ve Michelle Yeoh Yer Alıyor

    Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.

    Dizide Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandırıyor. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Tom Burke, Dimitri Abold, Daniel Rigby gibi isimler eşlik ediyor.

