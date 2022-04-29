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    Xbox & Bethesda sunumu duyuruldu: 12 Haziran'da

    Xbox ve Bethesda'nın yapacağı sunum geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. 12 Haziran'da Türkiye saati ile 20:00'de sumum başlayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz..
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    Xbox & Bethesda sunumu duyuruldu
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    Yaz ayları bildiğiniz gibi oyunsuz geçer ancak fuarlarla ve şirketlerin sunumlarıyla biraz daha heyecanlı hale gelir. Geçtiğimiz saatlerde de yaz döneminin ilk büyük sunumlarından biri duyuruldu.

    Xbox & Bethesda

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Xbox ve Bethesda, 12 Haziran 2022'de Türkiye saati ile 20:00'de bir sunum düzenleyecek. Sunumda Xbox ve Bethesda'dan gelen oyunları göreceğiz ancak ne yazık ki hiçbir ipucu verilmedi. Büyük bir ihtimalle Starfield'dan bir oynanış videosu göreceğiz. Yeni oyun duyurusu görüp görmeyeceğimiz ise belli değil.

    Sunum 30 farklı dil desteğiyle yayınlanacak ve bunlardan birisi de Türkçe. Sunum ile ilgili daha fazla detay ilerleyen süreçte söylenti olarak da olsa gelecektir. Sunumu Twitch, YouTube, TikTok, Twitter ve Facebook üzerinden izleyebilirsiniz.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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