Xbox & Bethesda sunumu duyuruldu: 12 Haziran'da

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Yaz ayları bildiğiniz gibi oyunsuz geçer ancak fuarlarla ve şirketlerin sunumlarıyla biraz daha heyecanlı hale gelir. Geçtiğimiz saatlerde de yaz döneminin ilk büyük sunumlarından biri duyuruldu.

Xbox & Bethesda

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Xbox ve Bethesda, 12 Haziran 2022'de Türkiye saati ile 20:00'de bir sunum düzenleyecek. Sunumda Xbox ve Bethesda'dan gelen oyunları göreceğiz ancak ne yazık ki hiçbir ipucu verilmedi. Büyük bir ihtimalle Starfield'dan bir oynanış videosu göreceğiz. Yeni oyun duyurusu görüp görmeyeceğimiz ise belli değil.

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Sunum 30 farklı dil desteğiyle yayınlanacak ve bunlardan birisi de Türkçe. Sunum ile ilgili daha fazla detay ilerleyen süreçte söylenti olarak da olsa gelecektir. Sunumu Twitch, YouTube, TikTok, Twitter ve Facebook üzerinden izleyebilirsiniz.

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Xbox & Bethesda sunumu duyuruldu