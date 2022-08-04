Blizzard, World of Warcraft mobil oyununu finansman nedeniyle iptal etti

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Bloomberg kaynaklı bir rapora göre Activision Blizzard, World of Warcraft mobil oyununu iptal ettiğini açıkladı. Neredeyse 3 yıldır geliştirme sürecinde olan mobil Warcaft oyunu, Blizzard ve NetEase arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiş durumda.

Firmalara yakın olan kaynağın aktardığına göre iki firma finansal şartlar üzerinde anlaşamadı. Bir süredir gizli tutulan ve üç yıldır geliştirilen proje için üzücü bir son olsa gerek. Çalışanlar tarafından Neptün olarak adlandırılan projenin, World of Warcraft'tan farklı bir dönemde geçen MMORPG türünde spin-off yapım olması planlanılıyordu. Warcraft üçlemesiyle doğrudan bağlantısının olup olmayacağı ise bilinmiyor. Ayrıca Blizzard'ın Pokemon Go tarzı AR oyunu da geliştirilme aşamasında iptal edilmiş durumda.

Blizzard’ın popüler oyunu Diablo Immortal’dan büyük başarı 6 gün önce eklendi

Gerçekleştirilen iptal, Blizzard'ın mobil platformlardaki bir sonraki hamlesini de sis içinde bırakıyor. Zira Blizzard'ın NetEase ile olan ortaklığı 2008 yılına dayanıyor. Şirket, ödeme sistemiyle tepki çeken ancak para kazandıran oldukça popüler mobil oyunu Diablo Immortal'ı birlikte geliştirdi. Ayrıca, Çin'de Hearhstone ve WoW gibi Blizzard oyunları NetEase tarafından yayınlanıyor. Bu iptal sürecinin iki firma arasındaki ilişkiyi ne düzeyde etkileyeceğini bize zaman gösterecek.

Blizzard'ın mobil yolculuğu devan edecek

Dolayısıyla NetEase ile birlikte geliştirilen mobil WoW oyununun iptalinin etkisinin kapsamı belirsizliğini koruyor. Blizzard, mobil platformlar için birden fazla proje üzerinde çalışıyor. Bu yıl içinde çıkan aksiyon strateji türündeki Warcraft Arclight Rumble beta sürecine girmişti. Diablo Immortal ise sadece iki hafta içerisinde 24 milyon dolar gelir elde etmişti. Diablo Immortal'in ciddi gelir getirisi Blizzard'ın mobil platformlara daha çok yoğunlaşmasıyla sonuçlanacak gibi duruyor.

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Blizzard, World of Warcraft mobil oyununu iptal etti