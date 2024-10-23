Blogspot.com'a erişim engeli geldi! Blogspot neden engellendi?

Blogger, kendi blog sitenizi oluşturmanıza imkan tanıyor. Kullanıcılar ücretsiz olarak hobi, eğlence, bilim, edebiyat, eğitim gibi alanlarda ücretsiz siteler oluşturabiliyor. Oluşturulan sitelere ücretsiz olarak siteadı.blogspot.com şeklinde alan adları tanımlanıyor. Tüm alan adlarına erişim durduruldu.
Blogspot neden engellendi?
Kişisel blog oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Blogger’ı korsan maç yayıncıları etkin şekilde kullanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korsan maç yayınlarının önüne geçmek için 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Blogpsot.com erişim yasağı uyguladı. Erişim engeli kararının ardından tüm Blogspot adreslerine erişim durduruldu.
Daha önce de engellenmişti
Blogspot.com’a daha önce iki farklı dönemde erişim engeli getirilmişti. 2008 yılında Digiturk’ün başvurusu üzerine Blogspot.com’a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi ve 4 günlük yasağın ardından delil yetersizliği nedeniyle erişim yasağı kaldırıldı.
2011 yılında ise yine Digiturk’ün başvurusu üzerine Blogspot.com’a erişim engeli getirilmiş ve üzerine yaklaşık 3 aylık yasağın ardından erişim engeli kaldırılmıştı. 2018 yılında ise bir kişisel blog sitesine erişim engeli kararı alınmış ancak yanlışlıkla tüm blogspot.com adresleri erişime engellenmişti. Hatanın fark edilmesinin ardından Blogspot.com yeniden erişime açılmıştı. Bu defa doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından erişim engeli getirildi. Yasağın ne kadar süreceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)