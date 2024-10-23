Blogspot.com'a erişim engeli geldi! Blogspot neden engellendi?

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Türkiye’de erişime engellenen siteler arasına yenisi eklendi. Google’ın blog servisi Blogger (Blogspot.com) erişime engellendi. Erişim engeli kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından getirildi.

Blogger, kendi blog sitenizi oluşturmanıza imkan tanıyor. Kullanıcılar ücretsiz olarak hobi, eğlence, bilim, edebiyat, eğitim gibi alanlarda ücretsiz siteler oluşturabiliyor. Oluşturulan sitelere ücretsiz olarak siteadı.blogspot.com şeklinde alan adları tanımlanıyor. Tüm alan adlarına erişim durduruldu.

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Blogspot neden engellendi?

Kişisel blog oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Blogger’ı korsan maç yayıncıları etkin şekilde kullanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korsan maç yayınlarının önüne geçmek için 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Blogpsot.com erişim yasağı uyguladı. Erişim engeli kararının ardından tüm Blogspot adreslerine erişim durduruldu.

Daha önce de engellenmişti

Blogspot.com’a daha önce iki farklı dönemde erişim engeli getirilmişti. 2008 yılında Digiturk’ün başvurusu üzerine Blogspot.com’a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi ve 4 günlük yasağın ardından delil yetersizliği nedeniyle erişim yasağı kaldırıldı.

2011 yılında ise yine Digiturk’ün başvurusu üzerine Blogspot.com’a erişim engeli getirilmiş ve üzerine yaklaşık 3 aylık yasağın ardından erişim engeli kaldırılmıştı. 2018 yılında ise bir kişisel blog sitesine erişim engeli kararı alınmış ancak yanlışlıkla tüm blogspot.com adresleri erişime engellenmişti. Hatanın fark edilmesinin ardından Blogspot.com yeniden erişime açılmıştı. Bu defa doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından erişim engeli getirildi. Yasağın ne kadar süreceği bilinmiyor.

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