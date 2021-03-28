Blok V Tomahawk seyir füzeleri, yakında ABD Donanması envanterine girecek

Tam Boyutta Gör ABD Silahlı Kuvvetler envanterine 1983 yılında giren ve günümüze kadar geçen sürede çeşitli iyileştirmelerle kullanılmaya devam eden Tomahawk seyir füzesinin Blok V sürümü için yeşil ışık yakıldı.

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Füzenin geliştiricisi Raytheon Roket & Savunma şirketi ile anlaşmaya varan kurum, füzenin bu sayede en az 15 yıl daha hizmet vermesini sağlayacak. Hem konvansiyonel hem de nükleer harp başlığı taşıyabilen ancak ikinci alternatif artık kullanılmadığı Blok IV Tomahawk’lar halihazırda ABD ve İngiltere Deniz Kuvvetleri’nce kullanılıyor. Blok IV’ün daha gelişmiş bir sürümünü envantere katan ABD donanması, yeni füzede çok daha gelişmiş yön bulma ve iletişim sistemlerine sahip olmuş durumda. Blok V ile birlikte ise Tomahawk seyir füzeleri, çok modlu güdüm sistemine sahip olacak. Bu sayede füzelerin hareketli deniz hedeflerini de kilitlenebileceği belirtiliyor.

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Uçuş testleri 2020 yılının Aralık ayında tamamlanan Blok V Tomahawk’lar ile eski nesil Blok III füzeler emekli olacak. Blok IV Tomahawk’lar ise Blok V’e terfi edecek.

Denizden karaya, denizaltıdan karaya, karadan karaya, denizden denize atılabilen tipleri bulunan Tomahawk’lar sesaltı hızda (890 km/s) uçuyor. Füzenin ortalama menzili ise 1,600 km. Aşağıda Blok V füzelerin test atışına ait videoya göz atabilirsiniz.

https://newatlas.com/military/us-navy-okays-production-block-v-tomahawk-cruise-missile/

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