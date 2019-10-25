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    Bloomberg analisti: “Cyberpunk 2077, ilk yılında 20 milyon kopya satabilir”

    Piyasaya çıkan her oyunu önemli başarılara imza atan CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili bir tahmin haberi geldi. Buna göre oyun ilk yılında 20 milyon kopya satabilir.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Bloomberg analisti: “Cyberpunk 2077, ilk yılında 20 milyon kopya satabilir”
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    Neredeyse hakkında çıkan her haber heyecan yaratan CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili bu kez satış rakamları hakkında bir tahmin yayınlandı.

    Bloomberg’de görev yapan analist Matthew Kanterman, şirketin 16 Nisan’da piyasaya süreceği oyunun ilk senesinde 20 milyon kopya satabileceğini belirtmiş. Detaylı bir analizin yayınlanmadığı tahminde, “Polonya’nın en büyük oyun geliştiricisinin 2020 yılı satış tahminleri, birçok analistin öngörülerinin önüne geçebilir.” ifadeleri kullanılmış.

    Şirketin bir önceki oyunu olan The Witcher 3’ün söz konusu satış rakamlarına dört yıl içinde ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda pek gerçekçi gelmeyen tahmin yine de Kanterman’ı haklı çıkarabilir.

    Zira Ağustos ayı içinde CDPR’ın yayınladığı finans raporu, The Witcher 3’ün şirket gelirlerinin mevcut seviyeye gelmesine hâlâ muazzam katkılar sağladığını ortaya koymuş ve oyunun 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla daha çok kopya sattığını göstermişti.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi"

    Aradan geçen dört yıllık süre zarfında yeni bir CDPR oyununu merakla bekleyen oyun severlerin bu anlamda Cyberpunk 2077’ye göstereceği ilginin çok yüksek olacağını düşünmek de yanlış olmayacaktır.

    Mevcut konsol jenerasyonunun en büyük oyunu olabilir

    CDPR’da görev yapan John Mamais, bu hafta başında yaptığı açıklamalarda Cyperpunk 2077’nin günümüz konsol jenerasyonunun son büyük oyunu olacağına inandığını ifade etmişti. Geliştirici bu sözlerinde haklı çıkarsa, günümüz nesil konsol sahiplerinin oyunu göstereceği muhtemel ilgi de satış rakamlarını bir hayli yukarı çekebilir.

    Bakalım ortaya konan tahminler doğru çıkacak ve Cyberpunk 2077 satış rakamlarıyla da adından söz ettirebilecek mi? Oyunla ilgili yeni haberler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.



    https://wccftech.com/cyberpunk-2077-sell-20-million/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom 1 gün
    Sadece Keanu Reeves 5 milyon ekstra kopya sattırır. Konsol PC falan toplamı 30 milyonu bulur.
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    WmGMD 1 gün
    Ben bile almayı düşünüyorsam satar bence
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    Ridianod 1 gün
    Yazdıklarından hangi özelliği oyun camiasını değiştireceğini garantiliyor arkadaşım? Oyun güzel ve optimizeli gelecek diye umuyoruz ve burada da piyasayı öyle köklü değiştirecek bir durum yok.
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    Johnny Silverhand 1 gün Ridianod
    Son zamanlarda çıkan bktan rpg’lerden farklı olacak.



    Yes, no, sarcastic gibi seçenekleri olan rpg’lerden farklı olacak.
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    Johnny Silverhand 1 gün
    Bu oyun oyun camiasını komple değiştirecek. En azından RPG’leri. 20 milyon olur hatta fazla bile olur. Keanu Reeves’in de oyuna dahil olduğunu öğrenen arkadaşım RP oyunlarını sevmediği halde aldı. Bunun da etkisi var. Oyun ayrıca resmi Türkçe. Türkiye’de de çok iyi ön sipariş verilmiştir. Oyunun eksi yanı yok gibi bir şey. Grafiklere takan arkadaşlara bir şey demiyorum. Sırf grafik iyi diye goty diyorlar oyunlara. Oynanış hikaye ve geri kalanından bahsetmiyorlar bile.
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