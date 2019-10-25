Bloomberg analisti: “Cyberpunk 2077, ilk yılında 20 milyon kopya satabilir”

Tam Boyutta Gör Neredeyse hakkında çıkan her haber heyecan yaratan CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili bu kez satış rakamları hakkında bir tahmin yayınlandı.

Bloomberg’de görev yapan analist Matthew Kanterman, şirketin 16 Nisan’da piyasaya süreceği oyunun ilk senesinde 20 milyon kopya satabileceğini belirtmiş. Detaylı bir analizin yayınlanmadığı tahminde, “Polonya’nın en büyük oyun geliştiricisinin 2020 yılı satış tahminleri, birçok analistin öngörülerinin önüne geçebilir.” ifadeleri kullanılmış.

Şirketin bir önceki oyunu olan The Witcher 3’ün söz konusu satış rakamlarına dört yıl içinde ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda pek gerçekçi gelmeyen tahmin yine de Kanterman’ı haklı çıkarabilir.

Zira Ağustos ayı içinde CDPR’ın yayınladığı finans raporu, The Witcher 3’ün şirket gelirlerinin mevcut seviyeye gelmesine hâlâ muazzam katkılar sağladığını ortaya koymuş ve oyunun 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla daha çok kopya sattığını göstermişti.

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Aradan geçen dört yıllık süre zarfında yeni bir CDPR oyununu merakla bekleyen oyun severlerin bu anlamda Cyberpunk 2077’ye göstereceği ilginin çok yüksek olacağını düşünmek de yanlış olmayacaktır.

Mevcut konsol jenerasyonunun en büyük oyunu olabilir

CDPR’da görev yapan John Mamais, bu hafta başında yaptığı açıklamalarda Cyperpunk 2077’nin günümüz konsol jenerasyonunun son büyük oyunu olacağına inandığını ifade etmişti. Geliştirici bu sözlerinde haklı çıkarsa, günümüz nesil konsol sahiplerinin oyunu göstereceği muhtemel ilgi de satış rakamlarını bir hayli yukarı çekebilir.

Bakalım ortaya konan tahminler doğru çıkacak ve Cyberpunk 2077 satış rakamlarıyla da adından söz ettirebilecek mi? Oyunla ilgili yeni haberler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.

https://wccftech.com/cyberpunk-2077-sell-20-million/