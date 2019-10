The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi

Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II için sürpriz bir erteleme kararı geldi. Sony ve Naughty Dog tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihi 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmiş.

Sony, The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini 21 Şubat 2020 olarak henüz geçtiğimiz ay ilk kez açıklanmıştı. Erteleme kararının bundan sadece bir ay sonra alınmış olması biraz ilginç olmuş. Konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayan yaratıcı yönetmen Neil Druckmann, kararın nedeni olarak oyunun henüz Naughty Dog'un istediği standartlara ulaşmamış olmasını göstermiş.

Druckmann, "Önümüzde iki seçeneceğimiz vardı: Oyunun bazı kısımlarından taviz vermek veya biraz daha zaman istemek. Biz burada ikincisini tercih ettik. Yeni çıkış tarihi, oyunu tam olarak bizi tatmin edecek şekilde tamamlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca ekibimizin üzerindeki stresi de böylece azaltmış olacağız." şeklinde konuştu.

The Last of Us oyunu ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürülmüştü. Daha sonra remastered olarak PlayStation 4 için de yayınlanan The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu.

The Last of Us şimdi ikinci kısmıyla tekrar oyunseverlerle buluşuyor. 2016'daki duyurudan bu yana büyük bir heyecanla beklenen yeni oyunda, büyümüş Ellie'yi başrolde görüyoruz. The Last of Us Part II, bu jenerasyonun muhtemelen son büyük oyunlarından olacak.

