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    The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi

    The Last of Us Part II için sürpriz bir erteleme kararı geldi. Oyunun çıkış tarihi üç ay ileriye alındı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi

    Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II için sürpriz bir erteleme kararı geldi. Sony ve Naughty Dog tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihi 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmiş. 

    Sony, The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini 21 Şubat 2020 olarak henüz geçtiğimiz ay ilk kez açıklanmıştı. Erteleme kararının bundan sadece bir ay sonra alınmış olması biraz ilginç olmuş. Konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayan yaratıcı yönetmen Neil Druckmann, kararın nedeni olarak oyunun henüz Naughty Dog'un istediği standartlara ulaşmamış olmasını göstermiş.

    Druckmann, "Önümüzde iki seçeneceğimiz vardı: Oyunun bazı kısımlarından taviz vermek veya biraz daha zaman istemek. Biz burada ikincisini tercih ettik. Yeni çıkış tarihi, oyunu tam olarak bizi tatmin edecek şekilde tamamlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca ekibimizin üzerindeki stresi de böylece azaltmış olacağız." şeklinde konuştu.

    The Last of Us oyunu ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürülmüştü. Daha sonra remastered olarak PlayStation 4 için de yayınlanan The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu.

    The Last of Us şimdi ikinci kısmıyla tekrar oyunseverlerle buluşuyor. 2016'daki duyurudan bu yana büyük bir heyecanla beklenen yeni oyunda, büyümüş Ellie'yi başrolde görüyoruz. The Last of Us Part II, bu jenerasyonun muhtemelen son büyük oyunlarından olacak.



    https://www.theverge.com/2019/10/24/20930526/last-of-us-2-delayed-release-date-may-2020-polish-naughty-dog-sony-playstation Yorum Yaz
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    voltagram 2 gün en beğenilen
    Bekleriz sıkıntı yok
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    Persona_Non_Grata 2 gün
    Kaliteden ödün vermemek için ertelemiş Naughty Dog, sonuna kadar güveniyorum firmaya sorun yok.
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    erkanberk 5 sa.
    Gel, gecikecek olsan da yine gel. Biz civardayız
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    Askaparta 7 sa.
    Kaç oyun vaktinde çıkıyor ki hep aynı terane, daha iyisi için bekleyin, o zaman çok bekleriz.
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    Grahambelcik 23 sa. yeni yorumcu
    Last of Us oyunları her zaman yeni konsol çıkmak üzereyken çıkıyor. Enteresan
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    Ferucci 1 gün
    O kadar erteleyecektiniz madem oyunu ps5 çıkış oyunu yapıp aynı anda ps4'e de çıkartsaydınız ya ps5 satışına baya etkisi olurdu. Gerçi yine ps5 çıkış oyunlarından biri olacak ama aynı anda çıksa etkisi daha büyük olurdu.
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    muratkaya 1 gün
    Ömrü billah oynamam arkadaş bu ne ya bu kadar ertelenir mi!

    Şaka şaka, iyi olmuş, sorunsuz çıkarsınlar da geç çıkarsınlar.
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    Tommy Shelby 1 gün
    Haydaa
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    DH Misafiri 1 gün
    pc ciler isterse 3080 kartları olsun hiç oynamayacaklar o sebeple kötünün kötüsü var sorun yok ??
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    methotrexat 1 gün DH Misafiri
    Niye HİÇ oynamasınlar veya oynayamasınlar? pc alırken "asla elime dualshock sürmeyeceğim" diye sözleşme imzalamadılar ki
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    soneday 1 gün DH Misafiri
    ps3 oynları oynanabiliyor, ps4 emulatörü çalşmaları başladı x86 mimarili oldğndan kısa sürede tamamlanır..öyle yada böyle oynarız sen raad ol
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    dr20mouse 2 gün
    PS5 çıkana kadar erteleyecekler muhtemelen. PS5 ile birlikte bu oyun çıkarsa PS5 yok satar çünkü.
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    Persona_Non_Grata 1 gün dr20mouse
    Yapamazlar 100 milyon ps4 kullanıcısı tefe koyar Sony'i
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    mucahidyazar 2 gün
    Playstation 5 ile denk getirmeye çalışıyor olabilirler. Nedense aklıma ilk bu geldi
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    Kerim5100 2 gün mucahidyazar
    O imkansız çünkü PS5 Aralık 2020 gibi çıkacak. Ama bana biraz hype yaratma çalışması gibi geldi bu erteleme :D
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    the last of us part ii, the last of us 2 ve
    9 etiket daha last of us 2 naughty dog sony interactive entertainment playstation 4 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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