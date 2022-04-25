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    Anlık Bildirim

    Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşuyor: Peki bu özellik ne işe yarayacak?

    Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Apple Watch bu yıl veya 2023'te uydu bağlantı özelliğine kavuşacak. Apple'ın uydu alanındaki iş ortağı Globalstar olacak gibi görünüyor.
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    Bloomberg: Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşacak
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    Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple Watch'un iki yıl içinde uydu bağlantı özelliğine kavuşacağını söyledi. Daha önce iPhone'lar için de gündeme gelen bu özellik, kullanıcıların kapsama alanı dışındayken acil durumlarda yakınlarına kısa metin mesajları göndermelerini sağlayacak.

    Uydu bağlantı özelliği sayesinde şebeke sinyalinin çekmediği yerlerde acil servislerle iletişim kurmak mümkün olacak. Böylece mevcut durum ve konum bilgisi paylaşılabilecek. Söz konusu özelliğin normal aramalar veya uydu üzerinden internet erişimi için kullanılamayacağını belirtelim.

    Bloomberg: Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşacak
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    Uydu iş ortağı olarak Globalstar öne çıkıyor

    Gurman, Apple Watch'un 2022 veya 2023'te uydu bağlantısı desteğine kavuşacağını düşünüyor. Bununla birlikte Apple'ın söz konusu teknolojiyi iPhone'lara entegre etmeyi planladığını da duyuyoruz. Hatta iPhone 14'ün uydu bağlantı özelliğine sahip olabileceği konuşuluyor.

    Bloomberg: Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşacak
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    Deneyimli editöre göre Apple'ın bu alandaki iş ortağı uydu şirketi Globalstar olacak. ABD merkezli firma geçtiğimiz Şubat ayında "potansiyel bir müşteriye" hizmet sağlamak için 327 milyon dolar karşılığında 17 yeni uydu satın almak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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