Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşuyor: Peki bu özellik ne işe yarayacak?

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Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple Watch'un iki yıl içinde uydu bağlantı özelliğine kavuşacağını söyledi. Daha önce iPhone'lar için de gündeme gelen bu özellik, kullanıcıların kapsama alanı dışındayken acil durumlarda yakınlarına kısa metin mesajları göndermelerini sağlayacak.

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Uydu bağlantı özelliği sayesinde şebeke sinyalinin çekmediği yerlerde acil servislerle iletişim kurmak mümkün olacak. Böylece mevcut durum ve konum bilgisi paylaşılabilecek. Söz konusu özelliğin normal aramalar veya uydu üzerinden internet erişimi için kullanılamayacağını belirtelim.

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Uydu iş ortağı olarak Globalstar öne çıkıyor

Gurman, Apple Watch'un 2022 veya 2023'te uydu bağlantısı desteğine kavuşacağını düşünüyor. Bununla birlikte Apple'ın söz konusu teknolojiyi iPhone'lara entegre etmeyi planladığını da duyuyoruz. Hatta iPhone 14'ün uydu bağlantı özelliğine sahip olabileceği konuşuluyor.

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Deneyimli editöre göre Apple'ın bu alandaki iş ortağı uydu şirketi Globalstar olacak. ABD merkezli firma geçtiğimiz Şubat ayında "potansiyel bir müşteriye" hizmet sağlamak için 327 milyon dolar karşılığında 17 yeni uydu satın almak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

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Bloomberg: Apple Watch iki yıl içinde uydu bağlantısına kavuşacak