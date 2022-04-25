Razer destekli Oppo K10 5G tanıtıldı

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Oppo’nun Dimensity 8000 Max yonga setini ilk kez kullanacak akıllı telefonu Oppo K10 5G sürpriz bir özellik ile geldi. Razer ilk kez kendi akıllı telefonları dışındaki bir modelde teknoloji optimizasyonu yapıyor.

Oppo K10 5G özellikleri

6.59 inçlik Full HD LTPS LCD ekran

Dimensity 8000 MAX yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 67W hızlı şarj

Oppo K10 5G fiyatı Oppo K10 5G 8GB+128GB 308$ Oppo K10 5G 8GB+256GB 339$ Oppo K10 5G 12GB+256GB 385$

Dimensity 8000 Max performansı ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Oppo K10 5G modeli Dimensity 8000 MAX yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak. Dimensity 8000 Max yonga setinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali-G610 grafik birimi yanında MediaTek 580 yapay zekâ birimi bulunuyor.

Dimensity 8000 Max yonga seti Dimensity 8100 yonga setinden 0.1GHz daha yavaş çalışıyor. Özellikle çok çekirdek testlerinde Snapdragon 870 yonga setinden daha iyi. Ayrıca enerji verimliliği daha yüksek. Oppo buna dayanarak Dimensity 8000 Max tercihi yapmış. Ekranda 120Hz tazeleme hızı bulunurken 600 nit parlaklık seviyesine çıkıyor. 16625 milimetrekare buhar odası ile 90fps değerleri 43.5 derece sıcaklıkta elde edilebiliyor.

Modelin dikkat çekici tarafı Razer ile yapılan iş birliği. Amiral gemisi seviyesinde X eksenli titreşim motoru Razer’ın elinden geçmiş. Klavye kullanırken ve oyun oynarken mekanik klavye benzeri bir hissiyat oluşturulmuş. Böylece oyun performansına katkı sağlanmış.



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