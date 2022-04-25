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    Razer destekli Oppo K10 5G tanıtıldı

    Oppo K10 5G akıllı telefon modelinde Dimensity 8000 MAX yonga seti, 6.59 inçlik Full HD LTPS LCD ekran, Razer tarafından optimize edilmiş titreşim motoru yer alıyor. 
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    Oppo K10 5G
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    Oppo’nun Dimensity 8000 Max yonga setini ilk kez kullanacak akıllı telefonu Oppo K10 5G sürpriz bir özellik ile geldi. Razer ilk kez kendi akıllı telefonları dışındaki bir modelde teknoloji optimizasyonu yapıyor. 

    Oppo K10 5G özellikleri 

    • 6.59 inçlik Full HD LTPS LCD ekran
    • Dimensity 8000 MAX yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
    • 64MP+8MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj

    Oppo K10 5G fiyatı
    Oppo K10 5G 8GB+128GB  308$ 
    Oppo K10 5G 8GB+256GB 339$ 
    Oppo K10 5G 12GB+256GB  385$  

    Oppo K10 5G modeli Dimensity 8000 MAX yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak.  Dimensity 8000 Max yonga setinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali-G610 grafik birimi yanında MediaTek 580 yapay zekâ birimi bulunuyor. 

    Dimensity 8000 Max yonga seti Dimensity 8100 yonga setinden 0.1GHz daha yavaş çalışıyor. Özellikle çok çekirdek testlerinde Snapdragon 870 yonga setinden daha iyi. Ayrıca enerji verimliliği daha yüksek. Oppo buna dayanarak Dimensity 8000 Max tercihi yapmış. Ekranda 120Hz tazeleme hızı bulunurken 600 nit parlaklık seviyesine çıkıyor. 16625 milimetrekare buhar odası ile 90fps değerleri 43.5 derece sıcaklıkta elde edilebiliyor. 

    Modelin dikkat çekici tarafı Razer ile yapılan iş birliği. Amiral gemisi seviyesinde X eksenli titreşim motoru Razer’ın elinden geçmiş. Klavye kullanırken ve oyun oynarken mekanik klavye benzeri bir hissiyat oluşturulmuş. Böylece oyun performansına katkı sağlanmış.
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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