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    Twitter (X) rakibi Bluesky önemli güncellemeler aldı

    Merkeziyetsiz sosyal medya platformu olarak adını duyuran Bluesky halen herkese açık bir erişim sunmuyor ancak artık gönderileri üye olmadan da görmek mümkün.   
    Bluesky Tam Boyutta Gör
    Twitter yani yeni adıyla X platformuna doğrudan bir rakip olarak faaliyete başlayan merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması Bluesky, 2 milyon kullanıcı barajını aşmasının ardından önemli güncellemeler aldı.

    Bluesky logosu değişiyor

    Sosyal ağın aldığı en önemli güncelleme logo oldu. Stok bulut görselinin yerine platform, mavi bir kelebek logosuna geçiş yaptı. Firma kozadan çıkan kelebek gibi daha geniş kitlelere açılmaya başlayacaklarını belirtti.

    Diğer yenilik ise web arayüzünde yapılan güncellemeler. Bu sayede paylaşılan gönderileri herkes görebilecek ve bir hesaba gerek kalmayacak. Halen davetiye usulü çalıştığı için ağı tecrübe etmek isteyenler için büyük bir imkân sunmuş oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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