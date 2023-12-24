Twitter (X) rakibi Bluesky önemli güncellemeler aldı

Bluesky logosu değişiyor
Sosyal ağın aldığı en önemli güncelleme logo oldu. Stok bulut görselinin yerine platform, mavi bir kelebek logosuna geçiş yaptı. Firma kozadan çıkan kelebek gibi daha geniş kitlelere açılmaya başlayacaklarını belirtti.
Diğer yenilik ise web arayüzünde yapılan güncellemeler. Bu sayede paylaşılan gönderileri herkes görebilecek ve bir hesaba gerek kalmayacak. Halen davetiye usulü çalıştığı için ağı tecrübe etmek isteyenler için büyük bir imkân sunmuş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.