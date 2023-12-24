Twitter (X) rakibi Bluesky önemli güncellemeler aldı

Tam Boyutta Gör Twitter yani yeni adıyla X platformuna doğrudan bir rakip olarak faaliyete başlayan merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması Bluesky, 2 milyon kullanıcı barajını aşmasının ardından önemli güncellemeler aldı.

Bluesky logosu değişiyor

Sosyal ağın aldığı en önemli güncelleme logo oldu. Stok bulut görselinin yerine platform, mavi bir kelebek logosuna geçiş yaptı. Firma kozadan çıkan kelebek gibi daha geniş kitlelere açılmaya başlayacaklarını belirtti.

Twitter (X) rakibi Bluesky, 2 milyon kullanıcıya ulaştı 1 ay önce eklendi

Diğer yenilik ise web arayüzünde yapılan güncellemeler. Bu sayede paylaşılan gönderileri herkes görebilecek ve bir hesaba gerek kalmayacak. Halen davetiye usulü çalıştığı için ağı tecrübe etmek isteyenler için büyük bir imkân sunmuş oluyor.

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