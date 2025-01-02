Twitter'a alternatif olarak sunulan Bluesky hakkında bilinmesi gereken 10 detay

- Bluesky Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Detay
- Twitter'ın kurucusu tarafından geliştirildi
- Twitter'dan en büyük farkı merkezi olmayan yapısı
- İlk aşamada sadece davetiyesi olanlar katılabiliyordu
- ABD'deki başkanlık seçimi sonrası kullanıcı sayısında patlama yaşandı
- Ünlü isimler de X'ten Bluesky'a göç etti
- Kendi algoritmanı seç-beğen-al
- Farklı domain adları ve kişisel sunucular kullanılabiliyor
- Tweet yerine "skeet"
- Bluesky şu anda kâr amacı gütmeyen bir şirket
- Jack Dorsey, Bluesky'ı da terk etti
- Yorumlar
Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte tartışmaların odak noktası hâline gelen X (eski adıyla Twitter), Musk'ın politik olarak durduğu yeri sevmeyen kayda değer bir kitleyi küstürmüş durumda. X'i kullanmak istemeyen bu kitle, son dönemde alternatif arayışında. Threads ve Mastodon bu noktada kayda değer alternatifler olarak karşımıza çıksa da pek çok kullanıcının tercihi Bluesky oldu. Son dönemde Bluesky'ın aktif kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.
Bluesky Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Detay
Önümüzdeki dönemde muhtemelen adını daha sık duymaya başlayacağımız Bluesky hakkında dikkat çeken 10 detayı aşağıda bulabilirsiniz.
Twitter'ın kurucusu tarafından geliştirildi
Twitter'dan en büyük farkı merkezi olmayan yapısı
Aslında işleyişte Bluesky'ın Twitter'dan pek farkı yok. Burada da kullanıcıların mesajlarını 300 karakterle sınırlı tutması gerekiyor. İletiler başkaları tarafından beğenilebiliyor ya da yeniden gönderilebiliyor. İki platform arasındaki farklar, arka planda çalışan sistemde ve kullanıcı deneyimini belirleyen algoritmalarda ortaya çıkıyor. Bluesky, Jack Dorsey'nin ilk olarak Twitter bünyesinde geliştirmeye başladığı AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol) adlı sistemi kullanıyor. Bu sistemin en büyük özelliği merkezi olmayan bir yapıya sahip olması.
İlk aşamada sadece davetiyesi olanlar katılabiliyordu
Bluesky ilk olarak 2023'ün şubat ayında kullanıcılara sunuldu. Ama ilk aşamada sadece iOS uygulaması bulunuyordu ve daha önemlisi her isteyen bu platforma katılamıyordu. Sadece davetiyesi olanlar Bluesky hesabı açıyordu. Bu durum bir yıl boyunca devam etti. Platformun herkese açılması ise 2024'ün şubat ayında gerçekleşti.
ABD'deki başkanlık seçimi sonrası kullanıcı sayısında patlama yaşandı
Kasım ayı başında ABD'de gerçekleşen başkanlık seçiminden Donald Trump zaferle çıkınca, özellikle ABD'de bu durumdan Elon Musk'ı sorumlu tutan insanlar X'e veda etti. Bu da Bluesky'ın kullanıcı sayısında ciddi bir artışa sebep oldu. O dönemde her gün yaklaşık 1 milyon yeni kullanıcı çeken Bluesky, seçimlerden bir hafta sonra 15 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Sonraki hafta bu sayı 20 milyonu geçti. Bu dönemde kayda değer bir kitleye ulaşan Bluesky, o günden beri istikrarlı olarak büyümeye devam ediyor.
Ünlü isimler de X'ten Bluesky'a göç etti
Kendi algoritmanı seç-beğen-al
Bluesky'ın Twitter'dan ayrıştığı başlıca noktalardan biri de kullanıcılarına alternatif akışlar sunuyor olması. Platformda başka kullanıcılar tarafından oluşturulmuş alternatif "feed"ler, yani içerik akışları bulunuyor. Kullanıcılar bunlar arasından kendilerine en uygun olanları bulup seçerek, uygulamaya girdiklerinde ne tür içerikler göreceklerini kendileri kontrol edebiliyorlar. Değişik konularda farklı kişiler tarafından oluşuturulmuş 50 binden fazla feed bulunuyor.
Farklı domain adları ve kişisel sunucular kullanılabiliyor
Bluesky, kullanıcıların platformda kendilerine atanan uzantıyı domain isimlerini kullanarak kişiselleştirmelerine izin veriyor. Normalde platforma abone olduğunuzda size ".bsky.social" uzantılı bir kullanıcı adı veriliyor. Ama domain sahibi olanlar, buradaki "x.bsky.social" olan uzantıyı o domain ismiyle değiştirebiliyorlar. Nitekim artık doğrudan Bluesky içinde de özel domain isimleri satılmaya başlandı. Bunun ileride şirket için önemli bir gelir kapısına dönüşebileceği düşünülüyor.
Öte yandan Bluesky, kullanıcı adınız, beğenileriniz, özel mesajlarınız gibi verileri kendi sunucularınızda depolamanıza da izin veriyor. Verilerinin başkaları tarafından kontrol edilmesini isteyemeyen kullanıcılar, kendi sunucularını kiralayarak Bluesky verilerini burada depolayabiliyorlar.
Tweet yerine "skeet"
Bluesky şu anda kâr amacı gütmeyen bir şirket
Kamu yararına faaliyet gösteren bir şirket olarak hayatına başlayan Bluesky Social, bugün hâlâ kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak varlığını sürdürüyor. Ancak aynı OpenAI gibi onların da zamanla bu yapılarını değiştirip ticari bir şirkete dönüşmesi bekleniyor. ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenaI da ilk aşamada bu şekilde kurulmuş, daha sonra ticari bir şirkete dönüşmüştü.
Jack Dorsey, Bluesky'ı da terk etti
Zamanında Twitter'dan ayrılan Jack Dorsey, Bluesky'la da yollarını aıyrdı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Bluesky ile artık ilişiğinin kalmadığını duyuran Dorsey, daha sonra şirketin yönetilme şeklini eleştiren açıklamalarda bulundu. Bluesky'ın Twitter ile aynı hataları tekrarladığını söyleyen Dorsey, yönetimin şirketi en baştaki kuruluş amacından uzaklaştırdığını savunuyor. Dorsey'ye göre AT Protocol'e moderasyon getirmek gibi kararlar, bu platformun varlık amacına ihanet ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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