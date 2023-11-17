Twitter (X) rakibi Bluesky, 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Bluesky, 2 milyona ulaştı
Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, insanların oturum açmadan gönderilerin bağlantılarını görüntüleyememesi, bu nedenle yaklaşan genel web arayüzü nihayet bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacak. Şirketin blog yazısına göre, herkese açık arayüzün "bu ayın sonunda" kullanıma sunulması planlanıyor.
Bluesky, AT Protokolü üzerine inşa edildiği için teknik olarak merkeziyetsiz bir platform ancak Bluesky'a kaydolan kullanıcıların (hala yalnızca davetle kayıt olunuyor) şirketin ana bsky.social ağı üzerinden kaydolmaları gerekmekte. Büyümesine rağmen, Bluesky'ın yalnızca davetiye statüsünü bırakma ve ağını daha fazla kullanıcıya açma konusundaki tereddütleri, diğer X rakiplerinin köklenmesine izin verdi. Örneğin geçtiğimiz ay Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X alternatifi Instagram Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun biraz altında olduğunu açıkladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşabileceğine inanıyor. Ve Threads gelecekte ActivityPub ile birlikte çalışmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.