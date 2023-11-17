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    Twitter (X) rakibi Bluesky, 2 milyon kullanıcıya ulaştı

    X’in (eski adıyla Twitter) rakipleri güçlenmeye devam ediyor. Bluesky olarak adlandırılan merkezi olmayan sosyal medya platformu, hızla yükselirken yakında herkesin kullanımına açılacak.
    Twitter (X) rakibi Bluesky, 2 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    X'e (eski adıyla Twitter) doğrudan bir rakip olan ve merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geçtikten sadece iki ay sonra 2 milyon kullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Şirket ayrıca nihayet, gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha cazip bir adres haline gelmesine yardımcı olabilecek halka açık bir web arayüzünü yakında ekleyeceğini duyurdu.

    Bluesky, 2 milyona ulaştı

    Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, insanların oturum açmadan gönderilerin bağlantılarını görüntüleyememesi, bu nedenle yaklaşan genel web arayüzü nihayet bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacak. Şirketin blog yazısına göre, herkese açık arayüzün "bu ayın sonunda" kullanıma sunulması planlanıyor.

    Bluesky, AT Protokolü üzerine inşa edildiği için teknik olarak merkeziyetsiz bir platform ancak Bluesky'a kaydolan kullanıcıların (hala yalnızca davetle kayıt olunuyor) şirketin ana bsky.social ağı üzerinden kaydolmaları gerekmekte. Büyümesine rağmen, Bluesky'ın yalnızca davetiye statüsünü bırakma ve ağını daha fazla kullanıcıya açma konusundaki tereddütleri, diğer X rakiplerinin köklenmesine izin verdi. Örneğin geçtiğimiz ay Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X alternatifi Instagram Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun biraz altında olduğunu açıkladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşabileceğine inanıyor. Ve Threads gelecekte ActivityPub ile birlikte çalışmayı planlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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