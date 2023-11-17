Tam Boyutta Gör X'e (eski adıyla Twitter) doğrudan bir rakip olan ve merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geçtikten sadece iki ay sonra 2 milyon kullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Şirket ayrıca nihayet, gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha cazip bir adres haline gelmesine yardımcı olabilecek halka açık bir web arayüzünü yakında ekleyeceğini duyurdu.

Bluesky, 2 milyona ulaştı

Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, insanların oturum açmadan gönderilerin bağlantılarını görüntüleyememesi, bu nedenle yaklaşan genel web arayüzü nihayet bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacak. Şirketin blog yazısına göre, herkese açık arayüzün "bu ayın sonunda" kullanıma sunulması planlanıyor.

Threads'e etkileşimi artıracak yeni özellik eklendi 18 sa. önce eklendi

Bluesky, AT Protokolü üzerine inşa edildiği için teknik olarak merkeziyetsiz bir platform ancak Bluesky'a kaydolan kullanıcıların (hala yalnızca davetle kayıt olunuyor) şirketin ana bsky.social ağı üzerinden kaydolmaları gerekmekte. Büyümesine rağmen, Bluesky'ın yalnızca davetiye statüsünü bırakma ve ağını daha fazla kullanıcıya açma konusundaki tereddütleri, diğer X rakiplerinin köklenmesine izin verdi. Örneğin geçtiğimiz ay Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X alternatifi Instagram Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun biraz altında olduğunu açıkladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşabileceğine inanıyor. Ve Threads gelecekte ActivityPub ile birlikte çalışmayı planlıyor.

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Twitter (X) rakibi Bluesky, 2 milyon kullanıcıya ulaştı