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    BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı

    Yerli video akış platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Yeşilçam isimli dizinin yayın tarihini açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Mart 2021, 20:30 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı
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    Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

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    Daha öncesinde yayın tarihi Nisan olarak açıklanmıştı ancak ne yazık ki net bir tarih verilmemişti. Geçtiğimiz saatlerde BluTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile dizinin net yayın tarihi belli oldu. Yeşilçam dizisi 22 Nisan'da ilk bölümü ile BluTV'de başlayacak. 

    BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam dizisinin BluTv tarafından paylaşılan kısa özeti şu şekilde: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi." 

    Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    bencede 60 yıllar yeşilcam için çok iyi dönemler ayhan ışık,belgin doruk ,kartal tibet,ekram bora vs.. sonrası çöp
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Televizyonlarda da artık Yeşilçam filmleri görmek istiyoruz. Hep mi Kemal Sunal, Şener Şen? Evet değerli aktörler tabii ki olsunlar iyi ama ya diğerlerini niye toprağa gömdünüz? Nerede Ediz Hun, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatma Girik ve diğer değerli aktörlerin filmleri? Çoğu ödüllü, o birbirinden güzel senaryolu filmlere nedir bu kota ve yasak? Türk insanı yılda 100 defa Neşeli Günler, Hababam Sınıfı veya Şaban filmleri mi seyretmeli diğerlerini seyretmek günah mı ayıp mı yasak mı? Çok ayıp ediyorsunuz çok. Sonra Yeşilçam'ı anmak için dizi çekmeler. BluTV sen bari Yeşilçam bölümü aç en güzel filmleri yayınla gözünü seveyim. Bu film ve aktörlerin günahı neydi ki yayınlamıyorsunuz? Olsa olsa dünya ayarında çok çok iyi oldukları içindir.

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