BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı

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Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu.

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Daha öncesinde yayın tarihi Nisan olarak açıklanmıştı ancak ne yazık ki net bir tarih verilmemişti. Geçtiğimiz saatlerde BluTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile dizinin net yayın tarihi belli oldu. Yeşilçam dizisi 22 Nisan'da ilk bölümü ile BluTV'de başlayacak.

BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam dizisinin BluTv tarafından paylaşılan kısa özeti şu şekilde: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi."

Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.

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