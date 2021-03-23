Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı

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Yılın en büyük filmlerinden olan Godzilla vs. Kong için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak olan filmden bugün bir final fragmanı daha yayınlandı.

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan yeni fragmanda önemli bir spoiler yer alıyor. Videonun sonunda Mechagodzilla'yı görüyoruz. Godzilla hayranları Mechagodzila'nın filmde yer alacağı konusunda bir süredir teoriler üretiyordu ancak kesinleşen bir şey yoktu. Yeni fragman böylece bunu da açığa çıkarmış oldu. Godzilla vs. Kong'un artık çok bir sürprizi kalmadı gibi.

Godzilla vs. Kong filmi 31 Mart'ta HBO Max platformunda seyircilerle buluşacak. Filmin Türkiye'de ise sinemalarda yayınlanacağını açıklandı. Sinemaların ülkemizde 1 Nisan'da tekrar seyirci ağırlamaya başlayacağı açıklanmıştı, bu durumda önümüzdeki ay Godzilla vs. Kong'u beyaz perdede izleyebileceğiz.

Godzilla vs. Kong şu anda tüm dünyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Filmin Ocak ayında yayınlanan ilk fragmanı, Warner Bros'un en çok izlenen fragmanlarından birisi olmayı başarmış ve sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştı.

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