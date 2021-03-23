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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı

    Godzilla vs. Kong filminden son bir fragman daha yayınlandı. Çin'e özel paylaşılan fragmanda çok önemli bir spoiler yer alıyor.
    23 Mart 2021, 14:36 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı
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    Yılın en büyük filmlerinden olan Godzilla vs. Kong için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak  olan filmden bugün bir final fragmanı daha yayınlandı.

    Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan yeni fragmanda önemli bir spoiler yer alıyor. Videonun sonunda Mechagodzilla'yı görüyoruz. Godzilla hayranları Mechagodzila'nın filmde yer alacağı konusunda bir süredir teoriler üretiyordu ancak kesinleşen bir şey yoktu. Yeni fragman böylece bunu da açığa çıkarmış oldu. Godzilla vs. Kong'un artık çok bir sürprizi kalmadı gibi. 

    Godzilla vs. Kong filmi 31 Mart'ta HBO Max platformunda seyircilerle buluşacak. Filmin Türkiye'de ise sinemalarda yayınlanacağını açıklandı. Sinemaların ülkemizde 1 Nisan'da tekrar seyirci ağırlamaya başlayacağı açıklanmıştı, bu durumda önümüzdeki ay Godzilla vs. Kong'u beyaz perdede izleyebileceğiz.

    Godzilla vs. Kong şu anda tüm dünyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Filmin Ocak ayında yayınlanan ilk fragmanı, Warner Bros'un en çok izlenen fragmanlarından birisi olmayı başarmış ve sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştı.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaan4554 (kaan yıldız) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film her neyse de, adamlar HBO Max'ta yayına sokuyor sinema filmini, biz gidip sinemaları açıyoruz corona'nın tekrar patlak verdiği zamanda, yorumsuz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 7 dk. ( Mesaj Silindi ) kaan4554
    Aslında Amerika'da isteyen salonlar açabiliyor ama insanlar gitmiyor. Avrupa'da çoğu yerde tamamen kapalı.
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    hidrojennn (gizli yok) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nedense Godzilla'yı fragmanlarda ezik göstermişler. Godzilla kraldır. Bu yüzden filmin adı Godzilla vs. Kong.
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