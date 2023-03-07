Birleşmiş Milletler: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar sonucunda, bundan bir ay önce Türkiye’nin doğusunda yaşanan iki büyük depremin maddi maliyeti ortaya kondu.

Depremin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumlusu Louisa Vinton, Gaziantep’de video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalara göre hükümetin yansıttığı ve uluslararası ortakların onayladığı hasar 100 milyar doları açıkça aşacak" dedi.

Tam Boyutta Gör 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında son verilere göre Türkiye’nin can kaybı 46 bini aşmış durumda. BM Kalkınma Programı kapsamında önümüzdeki hafta büyük bir bağış konferansının yapılması planlanıyor. 16 Mart'ta Belçika'nın Brüksel kentinde depremzedeler için düzenlenecek olan etkinlikte uluslararası camiadan bağış toplanacağı bildiriliyor.

ODTÜ Bilim-2 gemisi, depremlerinin denizdeki etkisini araştıracak 8 sa. önce eklendi

Vinton, düzenlenecek olan bu etkinlik kapsamında açıklanan 100 milyar dolarlık maliyetin temel alınacağının altını çiziyor. Hatırlanacağı üzere Dünya Bankası daha önce Türkiye'nin zararını yaklaşık 34,2 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Görünüşe göre esas maliyet bunun birkaç katı boyutunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

BM: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak