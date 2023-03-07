Birleşmiş Milletler: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

Depremin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumlusu Louisa Vinton, Gaziantep’de video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalara göre hükümetin yansıttığı ve uluslararası ortakların onayladığı hasar 100 milyar doları açıkça aşacak" dedi.
Vinton, düzenlenecek olan bu etkinlik kapsamında açıklanan 100 milyar dolarlık maliyetin temel alınacağının altını çiziyor. Hatırlanacağı üzere Dünya Bankası daha önce Türkiye'nin zararını yaklaşık 34,2 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Görünüşe göre esas maliyet bunun birkaç katı boyutunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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