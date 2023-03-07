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    Anlık Bildirim

    Birleşmiş Milletler: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

    Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve AB'nin hesaplamalarına göre yaşanan yıkıcı depremlerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu. Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak.
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    BM: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar sonucunda, bundan bir ay önce Türkiye’nin doğusunda yaşanan iki büyük depremin maddi maliyeti ortaya kondu.

    Depremin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumlusu Louisa Vinton, Gaziantep’de video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalara göre hükümetin yansıttığı ve uluslararası ortakların onayladığı hasar 100 milyar doları açıkça aşacak" dedi.

    BM: Depremin Türkiye’ye maliyeti 100 milyar doları aşacak Tam Boyutta Gör
    6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında son verilere göre Türkiye’nin can kaybı 46 bini aşmış durumda. BM Kalkınma Programı kapsamında önümüzdeki hafta büyük bir bağış konferansının yapılması planlanıyor. 16 Mart'ta Belçika'nın Brüksel kentinde depremzedeler için düzenlenecek olan etkinlikte uluslararası camiadan bağış toplanacağı bildiriliyor.

    Vinton, düzenlenecek olan bu etkinlik kapsamında açıklanan 100 milyar dolarlık maliyetin temel alınacağının altını çiziyor. Hatırlanacağı üzere Dünya Bankası daha önce Türkiye'nin zararını yaklaşık 34,2 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Görünüşe göre esas maliyet bunun birkaç katı boyutunda.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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