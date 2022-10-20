Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda yarı iletken sektörü için CHIPS yasasını hayata geçiren ABD, teknoloji sektörüne destek sağlamaya devam ediyor. Bugün erken saatlerde Biden hükümeti, elektrikli araçlar için pil malzemeleri geliştiren şirketlere 2,8 milyar dolarlık destek sunulacağını açıklandı. Yeni gelişmenin hemen ardından dev otomobil üreticisi BMW, elektrikli araçlar için 1,7 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu.

ABD'de yeni bir pil üretim tesisi kuruluyor

Bildirilenlere göre BMW, hem pil hem de elektrikli araç üretimi konusunda yatırımını iki parçaya ayırmayı planlıyor. Bununla birlikte yatırımın 1 milyar dolarlık bölümü, popüler X serisi araçların üretim evi olan Spartanburg tesisini genişletmek ve elektrikli otomobiller inşa etmek için harcanırken, kalan kalan 700 milyon dolar tesisin yakınlarında yer alan Woodruff kasabasında yüksek voltajlı bir pil tesisi inşa etmek için kullanılacak.

Spartanburg tesisinin gelecekte BMW'nin elektrifikasyon merkezi olacağını söyleyen BMW'nin ABD grup başkanı Oliver Zipse, şirketin 2030 yılına kadar en az altı elektrikli BMW X aracı üretmeyi planladığını duyurdu. Şirket ayrıca, yeni inşa edilecek pil tesisinde Envision AESC'nin teknolojilerini kullanarak altıncı nesil pil hücreleri üretmeyi planlıyor.

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Yeni pillerin mevcut teknolojiye kıyasla yüzde 20 daha fazla enerji yoğunlu, yüzde 30 daha hızlı şarj ve daha uzun menzil sunacağını iddia eden otomobil devi, üretimde ortaya çıkan emisyonu yenilenebilir enerji kullanarak yüzde 60 oranında azaltmayı hedefliyor.

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BMW, 1,7 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımını duyurdu