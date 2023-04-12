BMW Mini elektrikli bisikletler satışa çıkıyor

BMW Mini elektrikli bisikletler
BMW iki tekerlekli araçlarını Motorrad markası altında toplamıştı. Fosil yakıtlı modellerin yanında elektrikli motorsiklet ve bisiklet modelleri de firmanın portföyünde yer alıyordu. Ayrıca Mini Cooper üreticisi Cooper Car Company de kendi elektrikli bisikletlerini üretiyordu. BMW Mini ise Mini markasının ilk elektrikli bisikletleri olacak.
Fransız Angell Mobility yaklaşık 3 yıldır sektörde ve BMW Mini serisinin temellerini inşa edecek. Mini Cooper EV SE aracının da çıkış dönemine denk geldiği için gelişmeler daha bir anlam kazanmış oluyor. Henüz BMW Mini bisiklet serisinin ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağı açıklanmadı ancak firmanın Active elektrikli bisikletleri 1500$-3000$ arasında satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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