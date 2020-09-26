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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW Motorrad'ın ilk 'M' motosikleti Şubat 2021'de Türkiye'de olacak

    BMW Motorrad, otomobillerde olduğu gibi motosiklet dünyası için de 'M' donanımlı bir model geliştirdi. S 1000 RR'yi temel alan yeni BMW M 1000 RR, 212 beygir güce sahip.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW Motorrad'ın ilk 'M' motosikleti Şubat 2021'de Türkiye'de olacak
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    Şimdiye dek yüksek performanslı otomobilleriyle tanıdığımız BMW M dünyasının gücünü iki teker üzerinde de görmeye başlıyoruz. S 1000 RR'yi temel alan yeni BMW M 1000 RR, daha performanslı ve hafif yapısıyla M modellerinin gücünü temsil ediyor.

    İkonik M renklerinden bir karışıma sahip olan M 1000 RR, yapılan iyileştirmeler ve özelleştirmeler ile BMW Motorrad’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü motosiklet modeli olma özelliğini taşıyor. Yeni BMW M 1000 RR, sadece 192 kg’lık boş ağırlığı, 212 bg gücü ve yarış performansı için tasarlanmış süspansiyonu ile Superbike segmentindeki beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

    M 1000 RR'ın kalbinde değişken valf zamanlamasına sahip, su soğutmalı, sıralı, dört silindirli motor bulunuyor. RR’da olduğu gibi M RR’da da BMW ShiftCam teknolojisi, emme supaplarını bir kontrol kam mili aracılığıyla gerektiği gibi kontrol edebiliyor. Hıza bağlı olarak, supap açma aralığı ve supap hareketi M RR için en iyi performansı sağlamak üzere ayarlanabiliyor.

    BMW Motorrad'ın ilk 'M' motosikleti Şubat 2021'de Türkiye'de olacak
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    15.100 dev/dk devir çevirebilen motor 212 bg’lik maksimum gücünü 14.500 dev/dk’da veriyor, 113 Nm’lik maksimum torkunu ise 11.000 dev/dk’da sunuyor. RR’ın modifiye edilmiş versiyonu olan motor, 2 halkalı dövme pistonlar, titanyum bağlantı çubukları, 13.5’e yükseltilmiş sıkıştırma oranına sahip. Özel Akrapoviç egzoz sistemi ve karbon jantlarıyla RR’dan 5 kg daha hafif olan M RR, 0’dan 200 km/s hıza 6 ila 7 saniye aralığında ulaşabiliyor.

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    Aerodinami, M RR'nin teknik özelliklerini geliştirme çalışmasında belirleyici olan en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Yarış kazanmak için gereken maksimum performansa sahip olan M RR, hızlanırken tekerleklerin yolla mümkün olan en iyi temasını sağlayabiliyor. Yarış pistinde ve BMW’nin rüzgar tünelinde yapılan uzun test prosedürleriyle geliştirilen, şeffaf karbondan yapılan M kanatçıklar, gerekli olan aerodinamik bastırma kuvvetini oluşturuyor.

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    M RR sunduğu sürüş modları ile cadde ve pist kullanımlarında maksimum keyif sunuyor. Yeni M RR, 'Rain', 'Road', 'Dynamic' ve 'Race' olmak üzere dört standart sürüş moduna ve ayrıca 'Race Pro 1', 'Race Pro 2' ve 'Race Pro 3' isimli ek sürüş modlarına sahip. Hızlanma sırasında daha fazla güvenlik ve performans için ince ayarlara sahip en yeni 'Dinamik Çekiş Kontrolü' sistemi standart olarak sunuluyor. Dinamik Çekiş Kontrolü, ayrıca 'Race Pro' sürüş modlarında ince ayar seçeneği de sağlıyor.

    BMW Motorrad'ın ilk 'M' motosikleti Şubat 2021'de Türkiye'de olacak
    Tam Boyutta Gör

    M RR ile ilk kez M frenli bir BMW motosikleti yollara çıkmaya hazırlanıyor. BMW Motorrad’ın Superbike Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği yarış frenleri deneyimi ile geliştirilen M frenler, mavi renkli M fren kaliperleri ve M logosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek teknoloji ile üretilen M karbon jantlarla, M RR, yarış pistinde ve yolda maksimum performans sunabiliyor.

    M RR'nin gösterge paneli, RR ile aynı temel tasarıma ve M başlangıç animasyonuna sahip. Kullanışlı OBD arayüzüne sahip 6.5 inç TFT ekran, boyutları ve çözünürlüğü ile kolay bir şekilde okunabiliyor. Türkiye’de standart olarak sunulacak M Competition paketinin içeriğinde olan aktivasyon kodu ile M GPS veri kaydedici ve M GPS laptrigger özelliği de kapsamlı veri sağlamak için kullanılabiliyor.

    Türkiye’de standart olarak sunulacak olan M Competition donanımı aynı zamanda yarış teknolojisi ile estetiğin büyüleyici bir karışımını sağlıyor. M Competition donanımının içeriğinde motor koruması ve ayak dinlendirme özelliklerinin yer alığı M Billet paketi, ön ve arka tekerlekleri karbon kaplamayla koruyan M Carbon paketi, yolcu koltuğu ve koruyucusunun olduğu Passenger paketi yer alıyor.



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