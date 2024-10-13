Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW'nin elektrikli araç satışları artarken Mercedes'in satışları düştü

    BMW'nin elektrikli araç satışları artmaya devam ederken rakibi Mercedes'in satışları düşüyor. BMW bu yıl elektrikli araç satışlarını %19 arttırdı, Mercedes'in satışları ise %22 azaldı.
    BMW'nin elektrikli araç satışları artarken Mercedes'in düştü Tam Boyutta Gör
    BMW'nin elektrikli araç satışları artmaya devam ederken rakibi Mercedes'in satışları düşüyor. 

    Mini de dahil olmak üzere BMW Grubu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 103.440 elektrikli araç sattı ve geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %10 artış kaydetti. Şirket yılın ilk 9 ayında ise 294.000'den fazla elektrikli araç satarak bir önceki seneye göre satışlarını %19 arttırdı.

    Avrupa'da ilk kez Tesla'yı geçti

    Özellikle Avrupa pazarında satışlarını önemli ölçüde arttıran BMW, rakiplerinden pazar payı kapmayı başardı. Avrupa'da BMW markası, 2024'ün ilk 9 ayında geçen yıla kıyasla %35,8 artışla 121.844 araç teslim etti. BMW'nin iX1 ve i4 modelleri büyümede en önemli pay sahibi olan modeller oldu. Jato Dynamics araştırmasına göre, BMW'nin Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te ilk kez Tesla'yı geçti.

    Mercedes'in elektrikli satışları bu sene %22 düştü

    BMW'nin en büyük rakibi Mercedes ise üçüncü çeyrekte 46.900 elektrikli araç sattı. Bu rakam, ikinci çeyreğe göre %8, geçen senenin aynı dönemine göre ise %31 düşüş anlamına geliyor. Mercedes'in elektrikli araç satışları 2024'ün ilk 9 ayında %22 düşerek 148.500 adede geriledi.

    Elektrikli araçlardaki başarısına rağmen BMW'nin genel satışları üçüncü çeyrekte %13 düştü (540.882). Yılın ilk 9 ayındaki satışlar ise %4,5 düşerek 1.754.158 adet olarak gerçekleşti. Özellikle Çin'deki satışlar üçüncü çeyrekte keskin bir düşüş (%30) yaşadı ve 147.691 adede geriledi.

    Mercedes'in Çin'deki satışları da geçen yıla göre çift haneli düşüş gösterdi. Şirket, lüks araçlara olan talebin düşmesini ve yavaşlayan satışların yoğunlaşan fiyat savaşını gerekçe gösterdi. Ülkedeki düşük fiyatlı elektrikli araçların sayısının artması yabancı markaları zorlamaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 2 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    full body mi split mi vernik elden nasıl çıkar kafamı vurdum şişti ekranda beyaz leke virüslü link

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Camon 19 CI6N
    Tecno Mobile Camon 19 CI6N
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız