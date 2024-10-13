BMW'nin elektrikli araç satışları artarken Mercedes'in satışları düştü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW'nin elektrikli araç satışları artmaya devam ederken rakibi Mercedes'in satışları düşüyor.

Mini de dahil olmak üzere BMW Grubu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 103.440 elektrikli araç sattı ve geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %10 artış kaydetti. Şirket yılın ilk 9 ayında ise 294.000'den fazla elektrikli araç satarak bir önceki seneye göre satışlarını %19 arttırdı.

Avrupa'da ilk kez Tesla'yı geçti

Özellikle Avrupa pazarında satışlarını önemli ölçüde arttıran BMW, rakiplerinden pazar payı kapmayı başardı. Avrupa'da BMW markası, 2024'ün ilk 9 ayında geçen yıla kıyasla %35,8 artışla 121.844 araç teslim etti. BMW'nin iX1 ve i4 modelleri büyümede en önemli pay sahibi olan modeller oldu. Jato Dynamics araştırmasına göre, BMW'nin Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te ilk kez Tesla'yı geçti.

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Mercedes'in elektrikli satışları bu sene %22 düştü

BMW'nin en büyük rakibi Mercedes ise üçüncü çeyrekte 46.900 elektrikli araç sattı. Bu rakam, ikinci çeyreğe göre %8, geçen senenin aynı dönemine göre ise %31 düşüş anlamına geliyor. Mercedes'in elektrikli araç satışları 2024'ün ilk 9 ayında %22 düşerek 148.500 adede geriledi.

Elektrikli araçlardaki başarısına rağmen BMW'nin genel satışları üçüncü çeyrekte %13 düştü (540.882). Yılın ilk 9 ayındaki satışlar ise %4,5 düşerek 1.754.158 adet olarak gerçekleşti. Özellikle Çin'deki satışlar üçüncü çeyrekte keskin bir düşüş (%30) yaşadı ve 147.691 adede geriledi.

Mercedes'in Çin'deki satışları da geçen yıla göre çift haneli düşüş gösterdi. Şirket, lüks araçlara olan talebin düşmesini ve yavaşlayan satışların yoğunlaşan fiyat savaşını gerekçe gösterdi. Ülkedeki düşük fiyatlı elektrikli araçların sayısının artması yabancı markaları zorlamaya devam ediyor.

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BMW'nin elektrikli araç satışları artarken Mercedes'in düştü