BMW'nin elektrikli araç satışları artarken Mercedes'in satışları düştü

Mini de dahil olmak üzere BMW Grubu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 103.440 elektrikli araç sattı ve geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %10 artış kaydetti. Şirket yılın ilk 9 ayında ise 294.000'den fazla elektrikli araç satarak bir önceki seneye göre satışlarını %19 arttırdı.
Avrupa'da ilk kez Tesla'yı geçti
Özellikle Avrupa pazarında satışlarını önemli ölçüde arttıran BMW, rakiplerinden pazar payı kapmayı başardı. Avrupa'da BMW markası, 2024'ün ilk 9 ayında geçen yıla kıyasla %35,8 artışla 121.844 araç teslim etti. BMW'nin iX1 ve i4 modelleri büyümede en önemli pay sahibi olan modeller oldu. Jato Dynamics araştırmasına göre, BMW'nin Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te ilk kez Tesla'yı geçti.
Mercedes'in elektrikli satışları bu sene %22 düştü
BMW'nin en büyük rakibi Mercedes ise üçüncü çeyrekte 46.900 elektrikli araç sattı. Bu rakam, ikinci çeyreğe göre %8, geçen senenin aynı dönemine göre ise %31 düşüş anlamına geliyor. Mercedes'in elektrikli araç satışları 2024'ün ilk 9 ayında %22 düşerek 148.500 adede geriledi.
Elektrikli araçlardaki başarısına rağmen BMW'nin genel satışları üçüncü çeyrekte %13 düştü (540.882). Yılın ilk 9 ayındaki satışlar ise %4,5 düşerek 1.754.158 adet olarak gerçekleşti. Özellikle Çin'deki satışlar üçüncü çeyrekte keskin bir düşüş (%30) yaşadı ve 147.691 adede geriledi.
Mercedes'in Çin'deki satışları da geçen yıla göre çift haneli düşüş gösterdi. Şirket, lüks araçlara olan talebin düşmesini ve yavaşlayan satışların yoğunlaşan fiyat savaşını gerekçe gösterdi. Ülkedeki düşük fiyatlı elektrikli araçların sayısının artması yabancı markaları zorlamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...