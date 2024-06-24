Formula 1 ve Amazon, yarışları yapay zeka destekli görüntüleyecek

Yapay zeka geliştirmeleriyle izleyici sayısında artış bekleniyor
AWS tarafından desteklenen F1 Insights, F1 taraftar deneyimindeki en önemli dönüşümlerden biridir. Taraftarlar, her arabadaki 300'den fazla sensörden alınan verilerle eğitilen makine öğrenimi modellerini kullanarak, sürücülerin anlık kararları nasıl verdiklerini ve takımların gerçek zamanlı olarak yarış stratejilerini nasıl tasarladıklarını anlayabilir.
En heyecan verici özelliklerden biri, takip eden bir arabanın öndeki araca çarpma mesafesine ulaşması için kaç tur süreceğini tahmin eden savaş tahminidir. Bu özellik, gerçek zamanlı güncellemeler sağlamak için izleme geçmişini ve öngörülen sürücü hızını kullanır.
AWS ve F1, hayranlara stratejik bilgiler sunan çeşitli özellikleri kullanıma sundu. Tahmin Edilen Pit Stop Stratejisi, ilk tur sırasında yarış stratejisini hesaplamak için geçmiş verileri kullanarak izleyicilerin bir sürücünün bir sonraki pit stopunu ne zaman yapması gerektiğini görmesine olanak tanır. Bu, izleyicinin yarış stratejisine aşinalığı ne olursa olsun beklenti ve heyecan yaratır.
Bir diğer yenilikçi özellik ise sürücülerin bir önceki tura göre elektrik enerjisini nasıl kullandıklarını belirleyen Hibrit Enerji Sistemi. Bu, izleyicilerin önemli stratejik kararları ve pistteki savaşları anlamalarına yardımcı olur.
En son özellik olan Alternatif Strateji, Austin, Teksas'ta düzenlenen 2023 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde tanıtılmıştı. Bu özellik izleyicilere, sürücülerin ve ekiplerinin farklı stratejik kararlar vermesi durumunda yarışların nasıl sonuçlanabileceğine dair bir bakış açısı sağlıyor. Alternatif sonuçları simüle etmek için zamanlama, yarış hızı, lastik bozulması ve hava koşulları gibi veri noktalarını kullanır.
F1 ve AWS arasındaki ortaklık daha yeni başlıyor. Güçlü bir AWS çerçevesinin mevcut olmasıyla F1, düşük değerli faaliyetlerin yükünü hafifletecek alanları değerlendiriyor ve geliştiricilerin daha ileri düzey projeler üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. F1 bugüne kadar 96 farklı AWS hizmeti ve çözümü kullandı ve bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Formula 1'in teknoloji sorumlusu James Bradshaw, yapay zekanın arka uçta daha etkili bir rol oynayacağını, verilerin ve kullanıcı davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını öngörüyor. Bu, F1'in gelecekte taraftarlara daha kişisel ve ilgi çekici deneyimler sunmasını sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.