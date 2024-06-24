Formula 1 ve Amazon, yarışları yapay zeka destekli görüntüleyecek

Tam Boyutta Gör Formula 1 (F1) ve Amazon Web Services (AWS), kişiselleştirilmiş yarış görüntüleme sağlamak için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak taraftar deneyiminde devrim yaratıyor. 2018'de başlatılan bu ortaklık, gerçek zamanlı bilgiler ve stratejik tahminlerle hayranları aksiyona yaklaştırmayı ve genel izleme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka geliştirmeleriyle izleyici sayısında artış bekleniyor

AWS tarafından desteklenen F1 Insights, F1 taraftar deneyimindeki en önemli dönüşümlerden biridir. Taraftarlar, her arabadaki 300'den fazla sensörden alınan verilerle eğitilen makine öğrenimi modellerini kullanarak, sürücülerin anlık kararları nasıl verdiklerini ve takımların gerçek zamanlı olarak yarış stratejilerini nasıl tasarladıklarını anlayabilir.

En heyecan verici özelliklerden biri, takip eden bir arabanın öndeki araca çarpma mesafesine ulaşması için kaç tur süreceğini tahmin eden savaş tahminidir. Bu özellik, gerçek zamanlı güncellemeler sağlamak için izleme geçmişini ve öngörülen sürücü hızını kullanır.

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AWS ve F1, hayranlara stratejik bilgiler sunan çeşitli özellikleri kullanıma sundu. Tahmin Edilen Pit Stop Stratejisi, ilk tur sırasında yarış stratejisini hesaplamak için geçmiş verileri kullanarak izleyicilerin bir sürücünün bir sonraki pit stopunu ne zaman yapması gerektiğini görmesine olanak tanır. Bu, izleyicinin yarış stratejisine aşinalığı ne olursa olsun beklenti ve heyecan yaratır.

Bir diğer yenilikçi özellik ise sürücülerin bir önceki tura göre elektrik enerjisini nasıl kullandıklarını belirleyen Hibrit Enerji Sistemi. Bu, izleyicilerin önemli stratejik kararları ve pistteki savaşları anlamalarına yardımcı olur.

En son özellik olan Alternatif Strateji, Austin, Teksas'ta düzenlenen 2023 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde tanıtılmıştı. Bu özellik izleyicilere, sürücülerin ve ekiplerinin farklı stratejik kararlar vermesi durumunda yarışların nasıl sonuçlanabileceğine dair bir bakış açısı sağlıyor. Alternatif sonuçları simüle etmek için zamanlama, yarış hızı, lastik bozulması ve hava koşulları gibi veri noktalarını kullanır.

F1 ve AWS arasındaki ortaklık daha yeni başlıyor. Güçlü bir AWS çerçevesinin mevcut olmasıyla F1, düşük değerli faaliyetlerin yükünü hafifletecek alanları değerlendiriyor ve geliştiricilerin daha ileri düzey projeler üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. F1 bugüne kadar 96 farklı AWS hizmeti ve çözümü kullandı ve bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Formula 1'in teknoloji sorumlusu James Bradshaw, yapay zekanın arka uçta daha etkili bir rol oynayacağını, verilerin ve kullanıcı davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını öngörüyor. Bu, F1'in gelecekte taraftarlara daha kişisel ve ilgi çekici deneyimler sunmasını sağlayacak.

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Formula 1 ve Amazon, yarışları yapay zeka destekli görüntüleyecek