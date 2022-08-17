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    BNB Chain, Web3 geliştiricisi yetiştirmeyi hedefliyor

    Binance tarafından geliştirilen blockchain platformu BNB Chain, Web3 alanında yeni yetenekler ortaya çıkarmak için Latin Amerika'da kurs başlatacağını duyurdu.  
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    BNB Chain, Web3 geliştiricisi yetiştirmeyi hedefliyor
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    Kripto para borsası Binance tarafından oluşturulan bir Blockchain ağı olan BNB Chain, bölge benimseme ve kriptoyla ilgili faaliyetler için bir merkez olmaya devam ederken, Latin Amerikalı öğrenciler için bir Web3 geliştirme kursu başlatmaya hazırlanıyor. 

    BNB Chain ve Latin Amerika odaklı eğitim platformu Platzi ile beraber el ele verip bölge için bir Web3 geliştirme kursu başlatacaklarını açıkladı. Kursun yıl sonuna kadar 30 bin öğrencinin erişimine açılması planlar arasında yer alıyor.

    BNB Chain Yatırım Direktörü Gwendolyn Regina, konu hakkında şu şekilde açıklama yaptı:

    “BNB Chain üzerinde Web3 araçları oluşturmak için kaynaklara erişilebilirliği artırırsak, bölgenin kalkınmasını önemli ölçüde destekleyebiliriz.”

    Son olarak bu girişimle bölgedeki Blockchain teknolojisinin ve Web3 eğitiminin daha geniş bir şekilde benimsenmesi sağlanıyor.

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