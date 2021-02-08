Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Vizyon tarihi yaklaşan aksiyon dolu film Nobody'den Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı"

İlginizi Çekebilir

Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi

Öncesinde Breaking Bad'deki oyunculuğu ile bizleri kendine hayran bırakan, sonrasında da Better Call Saul dizisi ile kendini iyice ispat eden başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolü olduğu Nobody filminin yeni videosunda yine aksiyon dolu sahneler görüyoruz. Görünen o ki film gerçekten başından sonuna kadar aksiyon dolu bir film olacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmde Bob Odenkirk, eski bir suikastçi olan Hutch Mansell karakterini canlandırıyor. Emekli olan Hutch Mansell, fazlasıyla kibar bir baba ve eşe dönüşüyor. Ancak evine giren hırsızlara tepkisiz kalmasının ardından işler tamamen değişiyor.

Filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller, senaristliğini ise John Wick'in senaristi Derek Kolstad üstleniyor. 2 Nisan'da vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ise Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, J.P. Manoux, Paul Essiembre ve Humberly González bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.