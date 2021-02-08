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    Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı

    Better Call Saul'un başrolü olan başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolü olduğu aksiyon dolu film Nobody'den SuperBowl'da yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.
    08 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı
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    Vizyon tarihi yaklaşan aksiyon dolu film Nobody'den Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı"

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    Öncesinde Breaking Bad'deki oyunculuğu ile bizleri kendine hayran bırakan, sonrasında da Better Call Saul dizisi ile kendini iyice ispat eden başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolü olduğu Nobody filminin yeni videosunda yine aksiyon dolu sahneler görüyoruz. Görünen o ki film gerçekten başından sonuna kadar aksiyon dolu bir film olacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Filmde Bob Odenkirk, eski bir suikastçi olan Hutch Mansell karakterini canlandırıyor. Emekli  olan Hutch Mansell, fazlasıyla kibar bir baba ve eşe dönüşüyor. Ancak evine giren hırsızlara tepkisiz kalmasının ardından işler tamamen değişiyor.

    Filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller, senaristliğini ise John Wick'in senaristi Derek Kolstad üstleniyor. 2 Nisan'da vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ise Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, J.P. Manoux, Paul Essiembre ve Humberly González bulunuyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fragmanı izlerken bu adam saul goodman'a benziyor ama o olamaz herhalde onun bu rolde ne işi var diyordum. Sen deme oymuş. Benim gözümde hep avukat saul goodman olarak kalacak. :D
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    F Fell on Black Days 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar ikilemde kaldım yardım edin:

    1- Oyuncu seçimi çok yanlış.
    2- Saul Goodman karakteri nedeniyle bizlere tuhaf geliyor.

    Hangisi?
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saul'u arasan iyi edersin
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