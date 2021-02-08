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    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı

    Bu sabah saatlerinde yapılan Super Bowl'da sinema dünyasının en popüler film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi için yeni bir video paylaşıldı.
    08 Şubat 2021, 13:00 (1 hf.)
    23b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı
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    Aksiyon ve araba dendiği zaman akla gelen ilk filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi için geçtiğimiz saatlerde bir video yayınlandı. Video Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da gösterildi.

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    Yayınlanan videoya baktığımızda yien aksiyon dolu sahneler görüyoruz. Bu aksiyon dolu sahneler de tahmin edebileceğiniz gibi arabalar ile yapılan aksiyonlardan oluşuyor. Ayrıca filmde bulunacak olan oyuncuların neredeyse tamamı kısa da olsa videoda gözüküyor. Bahsi geçen bideoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Geçtiğimiz aylarda Hızlı ve Öfkeli 9'un iki farklı oyuncusu da dokuzuncu filmin uzayda geçeceğini onaylamıştı ancak yayınlanan iki videoda da bu tarz bir şey gözükmüyor. Uzayda geçecek olan kısım filmin çok kısa bir sahnesi şeklinde olabilir ya da fragmanda izlediklerimiz yalnızca filmin ilk dakikalarından olabilir. Oyuncular sanıyoruz ki yalan söylememişlerdir.

    Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 ancak salgın sebebiyle bu kadar büyük gişe beklenen bir film tekrar ertelenebilir.



    https://www.gamesradar.com/fast-and-furious-9-super-bowl-trailer-vin-diesel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İzledikten sonra 24 saat geçmeden ne konusunu hatırlıyorsunuz ne de akılda kalan bir sahnesini. Bildiğin izle ve unut.
    Yanıtla +17
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    P p1azma (SinaN BAYRAKTAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzlemeyin arkadaş zorla mı izletiyorlar size.!
    Severek izliyorum
    Yanıtla +5
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    T titi001 (Mustafa Konak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tokyo'dan sonra seriyi tamamen bozan bir film
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    alpalp84 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fizik kurallarını önemsemeyenler için 10 numara film olmuş.
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sanırım bazı şeyleri tadında bırakmak gerekiyor.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    15. saniyedeki araç Noble M600. Filmde olmasına çok şaşırdım
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yerçekimsiz ortamda drift :)

    "fast and furious-e" son bölüm elektrikli arabalarla olsun bakalım kaç kişi izleyecek :)
    Yanıtla +1
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    M matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu uygulamadaki videoları ben neden açamıyorum
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski ruhu kalmamıştı patlamalar için izlenir onun dışında boş bir film.
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    John Cena ne alaka bu filmde?
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    SaFaKTR3 (Şafak Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık çerezlik film. 4k indir izle bitsin.
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    E erol.star (erol yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzayda niye geçsin böyle salakça bir şey olabilir mi?
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    anilk91 (ANIL KARA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski tadı yok yaa, tokyondrifte kadar her filminin her sahnesi ayrı bir anlam ifade ederdi ama şimdi aksiyon sahnelerindeki minik araba kullnmaktan öte değil... Güzelim seriyi mahfettiler 😒 ama aksiyon sahneleri falan da yine efekt olarak fena değil, izletiyo kendisini ama izledikten sonra akılda kalıcılığı yok ne yazıkki.
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    22985 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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