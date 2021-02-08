Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı

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Aksiyon ve araba dendiği zaman akla gelen ilk filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi için geçtiğimiz saatlerde bir video yayınlandı. Video Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da gösterildi.

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Yayınlanan videoya baktığımızda yien aksiyon dolu sahneler görüyoruz. Bu aksiyon dolu sahneler de tahmin edebileceğiniz gibi arabalar ile yapılan aksiyonlardan oluşuyor. Ayrıca filmde bulunacak olan oyuncuların neredeyse tamamı kısa da olsa videoda gözüküyor. Bahsi geçen bideoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Hızlı ve Öfkeli 9'un iki farklı oyuncusu da dokuzuncu filmin uzayda geçeceğini onaylamıştı ancak yayınlanan iki videoda da bu tarz bir şey gözükmüyor. Uzayda geçecek olan kısım filmin çok kısa bir sahnesi şeklinde olabilir ya da fragmanda izlediklerimiz yalnızca filmin ilk dakikalarından olabilir. Oyuncular sanıyoruz ki yalan söylememişlerdir.

Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 ancak salgın sebebiyle bu kadar büyük gişe beklenen bir film tekrar ertelenebilir.

https://www.gamesradar.com/fast-and-furious-9-super-bowl-trailer-vin-diesel/

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