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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman

    Bob Odenkirk'lü yeni aksiyon filmi Nobody'den ilk fragman geldi. John Wick serisini andıran Nobody'nin Şubat 2021'de sinemalarda yayınlanması bekleniyor.
    1 hf.
    5,2b
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman

    Better Call Saul serisinin ünlü aktörü Bob Odenkirk'ten yeni bir aksiyon filmi geliyor. Önümüzdeki Şubat ayında yayınlanacak olan Nobody filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film genel itibarıyla oldukça etkileyici görünüyor diyebiliriz.

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    Bob Odenkirk'ün filmde canlandırdığı karakter Hutch Mansell isimli eski bir suikastçi. Mansell bir aile başlatmak için eski işlerini geride bırakıyor ve sıradan bir hayata adımını atıyor. Ancak Mansell için bu sıradanlık biraz fazla. Bir gece evine giren hırsızlara tepkisiz kalmasının ardından ailesinin saygısını kaybeden Mansell, sıradan yaşamını geride bırakıp tekrar tehlikeli işlere soyunuyor. Sonrası ise yukarıdaki fragmanda da görebileceğiniz gibi bolca şiddet ve kan.

    Nobody filminin senaryosu, John Wick serisinden tanıdığımız Derek Kolstad tarafından kaleme alınmış. Filmin John Wick'e olan aşırı benzerliğinin nedeni de Kolstad'ın kalemine bağlanabilir. Nobody'nin yönetmen koltuğunda ise Hardcore Henry'den tanıdığımız Ilya Naishuller oturuyor.

    Aksiyon dolu Nobody filmi 26 Şubat'ta sinemalarda yayınlanacak.



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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karantina döneminde çevremdeki herkes film eleştirmeni olup çıktı aw, bunu başka yaşayan var mı(bence herkes)
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Detective W. (David William) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bob Odenkirk'ü yeni bir rolde izlemek keyifli olacak
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saul Goodman'ı baya sinirlendirmişler hep bu Mike yüzünden adamın üstüne çok gitti.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yalnız ben bu elemanı bu türe yakıştıramadım. Sırf bu yüzden izlemeyi düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Saul karakteri dışında düşünemiyor insan. Hele de böyle elinde silahla felan hiç olmamış 😂
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Naruto45 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amann dert etiğiniz şeye bak çıksında izleyelim
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Giriş, gelişme ve sonuç. Fragman izlememek lazım. Tür fark etmiyor fragmanlar artık iyice filmin heyecanını alıp götürüyor. Şu filmi izlerken ne olacağını peşin peşin bileceksiniz. Fragmanı izlememiş olduğunuzu düşünün, çok farkı oluyor. İzlemeden nasıl olacak derseniz de hepsini izlemeyebilirsiniz.
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    ekolraf 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kıyaslanması bile bence mümkün değil ama mecburen millet filim bulmayınca böyle benzetmeler oluyor.
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    barabarabarbara 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış oyuncu tercihi olmuş böyle bir role uygun değil bence. çok iyi oyuncu ama yakıştıramadım
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    John wick in son filmi gibi çok abartı dövüş sahnesi olmazsa güzel olur. İzlenir.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karantina döneminde çevremdeki herkes film eleştirmeni olup çıktı aw, bunu başka yaşayan var mı(bence herkes)
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    -Sabertooth- (A Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamı aksiyon filminde izlemeyi çok isterim.
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    5219 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    nobody, better call saul ve
    6 etiket daha bob odenkirk Sinema ve Dizi film aksiyon aksiyon filmleri Bilim ve Teknoloji
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