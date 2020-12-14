Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman

Better Call Saul serisinin ünlü aktörü Bob Odenkirk'ten yeni bir aksiyon filmi geliyor. Önümüzdeki Şubat ayında yayınlanacak olan Nobody filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film genel itibarıyla oldukça etkileyici görünüyor diyebiliriz.

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Bob Odenkirk'ün filmde canlandırdığı karakter Hutch Mansell isimli eski bir suikastçi. Mansell bir aile başlatmak için eski işlerini geride bırakıyor ve sıradan bir hayata adımını atıyor. Ancak Mansell için bu sıradanlık biraz fazla. Bir gece evine giren hırsızlara tepkisiz kalmasının ardından ailesinin saygısını kaybeden Mansell, sıradan yaşamını geride bırakıp tekrar tehlikeli işlere soyunuyor. Sonrası ise yukarıdaki fragmanda da görebileceğiniz gibi bolca şiddet ve kan.

Nobody filminin senaryosu, John Wick serisinden tanıdığımız Derek Kolstad tarafından kaleme alınmış. Filmin John Wick'e olan aşırı benzerliğinin nedeni de Kolstad'ın kalemine bağlanabilir. Nobody'nin yönetmen koltuğunda ise Hardcore Henry'den tanıdığımız Ilya Naishuller oturuyor.

Aksiyon dolu Nobody filmi 26 Şubat'ta sinemalarda yayınlanacak.

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