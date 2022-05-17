BOE, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 17.3 inçlik katlanabilir AMOLED ekranı tanıttı

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Dünyanın en büyük LCD ekran tedarikçilerinden biri olan BOE Technology, dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış katlanabilir AMOLED ekranını tanıttı. Çinli şirketin görücüye çıkardığı ekran teknolojisi SID fuarında çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.

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BOE'nin sergilediği f-OLED ekran 17.3 inç boyutunda. Ekran kalemi desteğine sahip panel 4:3 en boy oranı ve 2560 x 1920 çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsayan ekranın 10 bit RGB renk derinliği ve HDR500 teknolojisi ile öne çıktığını da belirtmek gerekir.

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ASUS ZenBook 17 Fold OLED'de kullanılacak

BOE'nin tanıtımını yaptığı katlanabilir AMOLED ekran 2022 içinde ticari kullanıma sunulacak. Şirket yeni f-OLED ekranın bu yıl piyasaya sürülecek ZenBook 17 Fold OLED dizüstü bilgisayarda kullanılmak üzere ASUS'a özel olarak sağlanacağını açıkladı.

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