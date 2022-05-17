iOS 16'yı bekleyenleri üzecek haber: İlk genel beta sürümü gecikecek

Apple ile ilgili önemli bilgileri önceden aktaran Bloomberg editörü Mark Gurman, iOS 16'nın ilk genel beta sürümünün gecikmeli olarak yayınlanacağını söyledi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gurman, iOS 16'nın halka açık ilk beta sürümünün, Temmuz ayında üçüncü geliştirici beta sürümü ile birlikte çıkış yapacağını belirtti.
Programın gerisinde kalacak
Apple yeni iOS sürümünün genel betasını hep ikinci geliştirici sürümü ile birlikte yayınlıyordu. Ancak iOS 16'nın mevcut yapıları kritik hatalar barındırdığı için bu yıl programın gerisinde kalacak.
Apple'ın 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC geliştirici konferansında, iOS 16 ile birlikte işletim sistemlerine yönelik diğer güncellemeleri duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D