iOS 16'yı bekleyenleri üzecek haber: İlk genel beta sürümü gecikecek

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Apple ile ilgili önemli bilgileri önceden aktaran Bloomberg editörü Mark Gurman, iOS 16'nın ilk genel beta sürümünün gecikmeli olarak yayınlanacağını söyledi.

Apple, iOS 16'da ne gibi yenilikler sunacak? Bloomberg açıkladı 1 gün önce eklendi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gurman, iOS 16'nın halka açık ilk beta sürümünün, Temmuz ayında üçüncü geliştirici beta sürümü ile birlikte çıkış yapacağını belirtti.

Programın gerisinde kalacak

Apple yeni iOS sürümünün genel betasını hep ikinci geliştirici sürümü ile birlikte yayınlıyordu. Ancak iOS 16'nın mevcut yapıları kritik hatalar barındırdığı için bu yıl programın gerisinde kalacak.

Apple'ın 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC geliştirici konferansında, iOS 16 ile birlikte işletim sistemlerine yönelik diğer güncellemeleri duyurması bekleniyor.

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iOS 16'nın ilk genel beta sürümü gecikecek