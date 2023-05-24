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    TSMC, Tencent'i geçerek Asya'nın en değerli şirketi oldu

    TSMC bir kez daha en pahalı Asya şirketi oldu. Tayvanlı yonga üreticisinin piyasa değeri 450 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.                                 
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    TSMC, Tencent'i geçerek Asya'nın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip üreticisi Tayvan merkezli TSMC, piyasa değeri açısından Çin'in İnternet devi Tencent'i geride bırakarak bir kez daha en değerli Asya şirketi oldu.

    Yapay zeka teknolojileri çip talebini artırdı

    Bloomberg, Mayıs 2023'te TSMC'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 6 artarak şirketin sermayesini yaklaşık 450 milyar dolara çıkardığını belirtiyor. TSMC'nin hisseleri, çalışması için yüksek performanslı çipler gerektiren yapay zeka teknolojilerine olan talepteki artış nedeniyle yükseldi. Bir diğer faktör de, ABD de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yetkililerin yarı iletken endüstrisine verdiği destek.

    TSMC, Tencent'i geçerek Asya'nın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Yakın zamana kadar Asya'nın en büyük şirketleri listesinin başında yer alan Tencent'in piyasa değeri, 2023'ün başından bu yana yüzde 7,4 arttı ve Çin ekonomisindeki yavaş toparlanmanın ortasında geçtiğimiz ay neredeyse hiç değişmedi. 22 Mayıs 2023 itibariyle Tencent'in sermayesi yaklaşık 405 milyar dolardı.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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