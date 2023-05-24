TSMC, Tencent'i geçerek Asya'nın en değerli şirketi oldu

Yapay zeka teknolojileri çip talebini artırdı
Bloomberg, Mayıs 2023'te TSMC'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 6 artarak şirketin sermayesini yaklaşık 450 milyar dolara çıkardığını belirtiyor. TSMC'nin hisseleri, çalışması için yüksek performanslı çipler gerektiren yapay zeka teknolojilerine olan talepteki artış nedeniyle yükseldi. Bir diğer faktör de, ABD de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yetkililerin yarı iletken endüstrisine verdiği destek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.