TSMC, Tencent'i geçerek Asya'nın en değerli şirketi oldu

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticisi Tayvan merkezli TSMC, piyasa değeri açısından Çin'in İnternet devi Tencent'i geride bırakarak bir kez daha en değerli Asya şirketi oldu.

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Yapay zeka teknolojileri çip talebini artırdı

Bloomberg, Mayıs 2023'te TSMC'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 6 artarak şirketin sermayesini yaklaşık 450 milyar dolara çıkardığını belirtiyor. TSMC'nin hisseleri, çalışması için yüksek performanslı çipler gerektiren yapay zeka teknolojilerine olan talepteki artış nedeniyle yükseldi. Bir diğer faktör de, ABD de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yetkililerin yarı iletken endüstrisine verdiği destek.

Tam Boyutta Gör Yakın zamana kadar Asya'nın en büyük şirketleri listesinin başında yer alan Tencent'in piyasa değeri, 2023'ün başından bu yana yüzde 7,4 arttı ve Çin ekonomisindeki yavaş toparlanmanın ortasında geçtiğimiz ay neredeyse hiç değişmedi. 22 Mayıs 2023 itibariyle Tencent'in sermayesi yaklaşık 405 milyar dolardı.

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