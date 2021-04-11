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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir

    Boeing üretimi 737 Max'ların üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında uçuş izni alan uçaklar, bu kez de bir elektrik sorunuyla karşı karşıya.
    11 Nisan 2021, 00:30 (3 gün)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir
    Arka arkaya meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yere çekilen ve yirmi ay süreyle gökyüzü ile buluşamayan Boeing 737 Max serisi uçaklar, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 18 Kasım 2020’de aldığı kararla yeniden uçabilme izni almıştı. Ancak söz konusu izin ardından yavaş yavaş yolcu taşımaya başlayan ve artık güvenli olduğu değerlendirilen uçaklarla ilgili olumsuz sayılabilecek bir gelişme yaşandı.

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    Uçağın üreticisi Boeing tarafından yapılan bir duyuruyla kamuoyunun gündemine düşen gelişmede, 737 Max’ların elektrik sistemiyle ilgili bir sorun olduğu belirtildi. Şirket tarafından yapılan duyuruda, “Boeing, filosunda 737 Max uçaklarını bulunduran 16 müşterisine uçaklarda potansiyel bir elektrik sorunu olduğunu ve sorun çözülene kadar uçakları yere çekmesini tavsiye etmiştir.” İfadelerine yer verdi.

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    Üretim hattında fark edildi

    Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre uçaklarda sorun, Max’ların elektrik sistemiyle ilgili. Sorunu üretim hattında olan bir uçakta fark eden şirket, problem oluşturma ihtimali olan parçanın yeteri kadar topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

    Sorunun giderilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması adına FAA ile yakın temas içinde olduklarını ifade eden şirket yetkilileri kaç adet uçağın söz konusu sorundan etkilendiği bilgisini ise paylaşmamış.

    Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir
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    Etiyopya Havayollarına ait Max’ın karıştığı kazada hayatını kaybeden yolcuların birinin avukatı olan Steven Marks Boeing tarafından yapılan paylaşım kapsamında yaptığı açıklamada, “Yaşanan son gelişme, Max’ların ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden akıllara getirmiştir. Karşı karşıya kaldığımız durum, Boeing’in “anlayış değişikliği” ile ilgili sözlerinin samimiyetini de sorgulamamıza neden olmaktadır.” dedi.  

    Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Max’lar için bir uçuşa elverişlilik direktifi yayınlamıştı. Bakalım SHGM, ortaya çıkan son durumla ilgili ne gibi tedbirler alacak.



    https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/boeing-alerts-about-possible-electrical-issue-in-some-737-max-jets/
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    M makine26 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ezicioyuncu
    coni kime tazminat ödedi ki?
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    mcrew (kemal kemal) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En ince ayrıntısına kadar kontrol ediyoruz tarzında göstermelik show yapıyor bence Boeing. Zaten hava yollarının bu uçaklara bu pandemi döneminde ihtiyacı yok. Bir çoğu hala ucurmuyor. Tüm uçaklar tekrar yere inse bile hava yolu şirketlerini zorlayacak bir durum olmayacak. Test ediyoruz kontrol ediyoruz sıkıntı varsa direk yere indirmekten bile çekinmeyiz tarzında bir takim gösteriler

    Lion Air kazasında iki aylık uçağa bakımsızliktan düştü diye açıklama yapan bir şirket de nasıl güven kazanacak tekrar merak ediyorum.
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    ZooZ 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Airbus varken bence mukayese edilmez hiç bir modeli
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ZooZ
    airbus in orta ve kısa menzilleri boeing in uzun menzilli olanları bence daha iyi
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    shimoda 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne .enabet bir uçakmışsın sen arkadaş!
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    papazın biri gelsin bu şirketin günahını çıkarsın.
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    ezicioyuncu (Bora ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uçakların bu kadar yatmasına karşın firmalara tazminat ödemeli, resmen defolu bi versiyon
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    M makine26 3 gün ( Mesaj Silindi ) ezicioyuncu
    coni kime tazminat ödedi ki?
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    K koçari (ali burak) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ezicioyuncu
    Ödüyor zaten
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    yunus3441 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Airbus yakında tekel olur
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