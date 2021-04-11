Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir

Arka arkaya meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yere çekilen ve yirmi ay süreyle gökyüzü ile buluşamayan Boeing 737 Max serisi uçaklar, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 18 Kasım 2020’de aldığı kararla yeniden uçabilme izni almıştı. Ancak söz konusu izin ardından yavaş yavaş yolcu taşımaya başlayan ve artık güvenli olduğu değerlendirilen uçaklarla ilgili olumsuz sayılabilecek bir gelişme yaşandı.

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Uçağın üreticisi Boeing tarafından yapılan bir duyuruyla kamuoyunun gündemine düşen gelişmede, 737 Max’ların elektrik sistemiyle ilgili bir sorun olduğu belirtildi. Şirket tarafından yapılan duyuruda, “Boeing, filosunda 737 Max uçaklarını bulunduran 16 müşterisine uçaklarda potansiyel bir elektrik sorunu olduğunu ve sorun çözülene kadar uçakları yere çekmesini tavsiye etmiştir.” İfadelerine yer verdi.

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Üretim hattında fark edildi

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre uçaklarda sorun, Max’ların elektrik sistemiyle ilgili. Sorunu üretim hattında olan bir uçakta fark eden şirket, problem oluşturma ihtimali olan parçanın yeteri kadar topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Sorunun giderilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması adına FAA ile yakın temas içinde olduklarını ifade eden şirket yetkilileri kaç adet uçağın söz konusu sorundan etkilendiği bilgisini ise paylaşmamış.

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Etiyopya Havayollarına ait Max’ın karıştığı kazada hayatını kaybeden yolcuların birinin avukatı olan Steven Marks Boeing tarafından yapılan paylaşım kapsamında yaptığı açıklamada, “Yaşanan son gelişme, Max’ların ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden akıllara getirmiştir. Karşı karşıya kaldığımız durum, Boeing’in “anlayış değişikliği” ile ilgili sözlerinin samimiyetini de sorgulamamıza neden olmaktadır.” dedi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Max’lar için bir uçuşa elverişlilik direktifi yayınlamıştı. Bakalım SHGM, ortaya çıkan son durumla ilgili ne gibi tedbirler alacak.

https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/boeing-alerts-about-possible-electrical-issue-in-some-737-max-jets/

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