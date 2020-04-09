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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu

    Yüzlerce kişinin öldüğü kazalarla adından söz ettiren Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağında iki yeni yazılım hatası bulundu. Şirket bu hataları düzeltip uçakları tekrar uçuşa hazırlamayı planlıyor.
    16 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    havacılık
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu
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    Dünyanın en büyük sivil uçak üreticilerinden Boeing, uzun bir süredir ölümcül kazalarla konuşulan Boeing 737 MAX'la ilgili hataları tespit etmek için çaba sarfediyor. Şirketten yapılan yeni açıklama, iki yazılımsal hatanın daha keşfediliği yönünde.

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    Boeing uçuşlara başlatmak için yoğun çaba sarfediyor

    Boeing, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşlara yeniden başlamasını sağlayacak gerekli düzenleyici onayları almak için çalışmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre, yayınlanan raporda ilk sorunun bilgisayarın uçuşunu kontrol eden mikroişlemcideki “varsayımsal hatalarla” ilişkili olduğu belirtildi. Bu hata sonucunda, uçak kendiliğinden irtifa kazanmaya veya kaybetmeye başlayarak pilotun kontrolü kaybetmesine neden olabilir. İkinci hatanın ise otomatik pilot işlevinin devre dışı bırakılmasına neden olabileceği açıklandı. Şirket, yazılım güncellemesinden sonra her iki sorunun da çözüleceğini söyledi.

    Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu
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    Federal Havacılık İdaresi, şirketin Boeing 737 MAX otomatik uçuş kontrol sistemi üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğrularken, tespit edilen yeni sorunların, bu uçak modellerinin uçuşa tekrar başlamasının önünde engel teşkil ettiğini açıkladı. Boeing ile temas halinde olduklarını açıklayan FAA, Boeing'in tüm sertifika standartlarına uygunluğu göstermek zorunda olduğuna dikkat çekiyor. Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarında tespit edilen hataların, ardı ardına gerçekleşen kazalarla 300'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu da hatırlatalım.



    https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-software/boeing-making-new-737-max-software-updates-to-address-computer-issue-idUSKBN21P3K3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MSHS (Sercan Alemdar) 15 sa. en beğenilen
    Bu uçağı üreten şirket Amerika ile arası bozuk bir ülkenin olsa kırk kere ambargo alıp bütün Amerika yanlısı ülkeler tarafından adı ağzına bile alınmazdı, sanki o kadar insan ölmedi bu uçak yüzünden doğru düzgün bir yaptırım bile almadı düzeldi deyip uçağı tekrar satacaklar bide.
    Bu uçağı üreten şirket Amerika ile arası bozuk bir ülkenin olsa kırk kere ambargo alıp bütün Amerika yanlısı ülkeler tarafından adı ağzına bile alınmazdı, sank...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 sa.
    Gazetecilikte bir kural vardır der ki "köpek adamı ısırmışsa haber değildir ama adam köpeği ısırmışsa bu bir haberdir" aynı şey 737 max için de geçerli olmaya başladı bundan sonra doğru düzgün çalışan bir özelliği varsa haber değeri taşır kusurları değil.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 9 sa.
    ulan bu uçaklar uçtuğu sürece allaha emanet uçmuş ha. iki kaza ile yine iyi çözüldü mevzu.
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    Guest Account (misafir hesap) 9 sa.
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    uzmanlar her şeyin başlangıcı olarak bu sorunu görüyor. yeni motor çok daha büyük eski motora göre.


    pegasus gibi thy de umarım tek koridorlu filosunu a320'lere çevirir en yakın zamanda.
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    olağan_şüpheli 9 sa.
    İki üretici var. Boeing ve airbus. Birinin arkasında avrupa birinin arkasında abd var. Teknolojik olarak ,alt yapı olarak ve ekonomik olarak da alternatifleri yok. Haliyle Bir kısım müşteri airbusa yönelse de boeing yine satmaya devam edecek.
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    Havya Makinesi 9 sa.
    En az 350 uçak teslim edildi. Gene en az 3500 pilot 737 max için tip eğitimi aldı. Ayrıca sipariş sırası bekleyen binlerce uçak var. Tehlike ortadan kalkınca çatır çatır uçacağı kesin.
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    gun (Gün Oksay) 15 sa.
    Şu anda yapsa ne olur bundan sonra ne zaman uçabilecek, satacak kimi bulacak belirsiz.
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    V4LKyR 15 sa.
    Bu uçak artık sabıkalı, kimse uçmak istemez. Kimse uçmak istemeyeceği için de havayolları almaz veya elindekileri çıkartmaya başlar. Freighter falan olur artık.
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    MSHS (Sercan Alemdar) 15 sa. en beğenilen
    Bu uçağı üreten şirket Amerika ile arası bozuk bir ülkenin olsa kırk kere ambargo alıp bütün Amerika yanlısı ülkeler tarafından adı ağzına bile alınmazdı, sanki o kadar insan ölmedi bu uçak yüzünden doğru düzgün bir yaptırım bile almadı düzeldi deyip uçağı tekrar satacaklar bide.
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