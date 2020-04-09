Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu

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Dünyanın en büyük sivil uçak üreticilerinden Boeing, uzun bir süredir ölümcül kazalarla konuşulan Boeing 737 MAX'la ilgili hataları tespit etmek için çaba sarfediyor. Şirketten yapılan yeni açıklama, iki yazılımsal hatanın daha keşfediliği yönünde.

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Boeing uçuşlara başlatmak için yoğun çaba sarfediyor

Boeing, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşlara yeniden başlamasını sağlayacak gerekli düzenleyici onayları almak için çalışmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre, yayınlanan raporda ilk sorunun bilgisayarın uçuşunu kontrol eden mikroişlemcideki “varsayımsal hatalarla” ilişkili olduğu belirtildi. Bu hata sonucunda, uçak kendiliğinden irtifa kazanmaya veya kaybetmeye başlayarak pilotun kontrolü kaybetmesine neden olabilir. İkinci hatanın ise otomatik pilot işlevinin devre dışı bırakılmasına neden olabileceği açıklandı. Şirket, yazılım güncellemesinden sonra her iki sorunun da çözüleceğini söyledi.

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Federal Havacılık İdaresi, şirketin Boeing 737 MAX otomatik uçuş kontrol sistemi üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğrularken, tespit edilen yeni sorunların, bu uçak modellerinin uçuşa tekrar başlamasının önünde engel teşkil ettiğini açıkladı. Boeing ile temas halinde olduklarını açıklayan FAA, Boeing'in tüm sertifika standartlarına uygunluğu göstermek zorunda olduğuna dikkat çekiyor. Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarında tespit edilen hataların, ardı ardına gerçekleşen kazalarla 300'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu da hatırlatalım.

https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-software/boeing-making-new-737-max-software-updates-to-address-computer-issue-idUSKBN21P3K3

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