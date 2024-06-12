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    SpaceX’in astronotları uzayda genetik olarak gençleşti

    SpaceX tarafından yürütülen tamamı sivillerden oluşan dünyanın ilk uzay görevi Inspiration4, dört mürettebatı yörüngeye taşıdı ve bilim insanları onların genetik olarak gençleştiğini tespit etti.
    SpaceX’in astronotları uzayda genetik olarak gençleşti Tam Boyutta Gör
    Yapılan bir araştırmaya göre, tamamı sivillerden oluşan ilk uzay görevi olan SpaceX Inspiration4 görevi, uzaya taşıdığı dört mürettebatın tamamında genetik olarak gençleşme sağladı. Bu etkiler, uzayda kaldıkları sürede gerçekleşti ancak etkiler uzun sürmedi. Bilim insanları şimdi uzay ortamının insan DNA'sını nasıl etkilediğini çözmeye çalışıyor.

    Astronotlar genetik olarak gençleşti

    2021'de gerçekleştirilen ve dört sivil astronotun özelleştirilmiş SpaceX Crew Dragon kapsülüyle yörüngeye taşıyan üç günlük Inspiration4 görevi bilimsel olarak oldukça yoğun bir programa sahipti. Bu süre zarfında görevin baş sağlık görevlisi ve eğitimli doktor asistanı Hayley Arceneaux mürettebat arkadaşlarından kan örnekleri ve deri örnekleri topladı.

    Dünya’ya dönüş sonrasında toplanan örnekler üzerinde birkaç ay boyunca süren bir dizi testler yapıldı. Tüm testler ve araştırmaların ardından deneyin sonuçları ise geçtiğimiz gün açıklanarak Nature ve Nature Communications dergilerinde üç bilimsel makale olarak yayınlandı.

    Araştırmacılar yaşlanmayı gösteren belirteçlerin uzayda azaldığını ve mürettebatın DNA'sının daha genç ve sağlıklı göründüğünü gözlemledi. Telomer olarak bilinen bu belirteçler yaş, çevresel faktörler ve stres nedeniyle kısaldığı bilinen kromozomları koruyan başlıklar olarak tanımlanıyor. Ancak yapılan araştırma gösteriyor ki uzay görevi sırasında mürettebatın telomerleri uzadı. NASA da daha önce benzer çalışmalar yapmış ve astronotlarında telomer uzamasını gözlemlemişti.

    NASA’nın bulgusu, 2015 yılında yörüngede bir yıl kalan astronot Scott Kelly'den elde edilmişti. Ancak bu sonuçlar tamamıyla beklenmedik. Dediğimiz gibi stres gibi faktörler telomerleri kısaltıyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. Uzayda kalmak ise yoğun bir stres durumu yaşatıyor. Ve şimdi görünüşe göre uzayda 1 yıl kalmak ile birkaç gün kalmak arasında telomer düzeyinde bir fark yok; bu organizmaların yapıları ikisinde de beklenmedik şekilde uzuyor.

    Dünya'ya dönüldüğünde etkiler tesine dönüyor

    SpaceX’in astronotları uzayda genetik olarak gençleşti Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar telomer uzamasının, uzayın daha yüksek radyasyon ortamına maruz kalan insan vücudunun koruyucu yanıtı olduğunu düşünüyor. Benzer etkilerin dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan dağcılarda görüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bazı sorunlar da tespit edildi. Araştırmaya göre astronotlar Dünya'ya döndükten sonra telomerler neredeyse anında küçülüyor ve uzay uçuşundan önceki hallerinden daha kısa hale geliyor. Yapıların iyileşmesi ise birkaç ay sürüyor.

    Koruyucu telomerlerin kısalması DNA hasarına yol açarak bireyleri kanser, kalp hastalığı veya bağışıklık sistemi yetersizliği gibi bir dizi hastalığa açık hale getirebiliyor. Bunlara ek olarak uzun süreli görevlerdeki astronotlarda olduğu gibi, Inspiration4 mürettebatının vücutları da uzay uçuşu sırasında kemik ve kas kaybı ile beyin stresi belirteçlerinde artış gibi başka yaşlanma belirtileri gösterdi. Bu belirteçlerin normale dönmesi ise altı ay sürdü. Araştırmaya göre kadın astronotların iyileşmesi erkeklere göre daha hızlı oldu.

    Uzay görevlerinde astronotlardan toplanan verilerin uzay yolculuğunun zorluklarıyla başa çıkabilmek için genetik olarak en uygun insanları seçmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda yolculuklara daha az uygun olan bireylerde sonuçların iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilmesine olanak sağlayabilir.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98774/scientists-discover-spacex-made-astronauts-genetically-younger/index.html https://www.nature.com/articles/s41586-024-07639-y https://www.nature.com/articles/s41586-024-07648-x https://www.nature.com/articles/s41467-024-49211-2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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